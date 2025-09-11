  • Články
Ako spať, aby ste neprišli o pamäť? Táto poloha je najhoršia

  • DNES - 20:11
  • Londýn
Ako spať, aby ste neprišli o pamäť? Táto poloha je najhoršia

Aj spánkové polohy majú vplyv na zdravie mozgu. Ako spať, aby ste predišli problémom s pamäťou?

Zlé správy pre tých, ktorí spávajú na chrbte! Táto spánková poloha totiž podľa odborníka najviac prispieva k problémom s pamäťou.

Riaditeľ online predajcu výživových doplnkov Cosmic Nootropic Lev Fomchenkov pre denník Daily Mail uviedol, že spánok na boku – nezáleží na ktorom – podporuje vyplavovanie toxínov z nášho najdôležitejšieho orgánu, a tak prispieva k jeho zdravému fungovaniu.

Ako sa starať o glymfatický systém

Glymfatický systém je detoxikačný mechanizmus mozgu, ktorý je najviac aktívny v noci počas spánku. Systém prostredníctvom mozgovomiechového moku odstraňuje z mozgu toxické proteíny, ktoré sa počas dňa hromadia v jeho tkanivách. Niektoré z týchto proteínov sa pritom považujú za spúšťače Alzheimerovej choroby.

Ako tvrdí Fomchenkov, spánok na boku podporuje prúdenie moku a odstraňovanie škodlivín z mozgu, čím tiež podporuje zdravie mozgu a chráni ho pred ochoreniami.

„Pri spánku na boku gravitácia pomáha mozgovomiechovému moku lepšie prúdiť cez mozgové tkanivá. Zlepšenie prúdenia moku znamená viac odstránených škodlivých proteínov, ktoré pri hromadení prispievajú k zhoršovaniu kognitívnych schopností,“ uviedol odborník.

Pri spánku na boku Fomchekov odporučil uložiť si medzi kolená menší vankúš, ktorý pomôže vyrovnať polohu chrbtice.

Spánok na boku považujú za zdravý aj odborníci zo zdravotníckeho zariadenia Mayo Clinic. Podľa nich je vhodný najmä pre pacientov so syndrómom spánkového apnoe, no pomáha aj pri bolestiach krku a chrbta, rovnako sa odporúča aj počas tehotenstva.

Zdroj: Info.sk, DP, dailymail.co.uk, mayoclinic.org
