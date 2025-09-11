  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Štvrtok, 11.9.2025Meniny má Bystrík
26°Bratislava

Ministerstvo kultúry: Vnútorný audit v SND odhalil vážne pochybenia bývalého vedenia

  • DNES - 14:03
  • Bratislava
Ministerstvo kultúry: Vnútorný audit v SND odhalil vážne pochybenia bývalého vedenia

Vnútorný audit v Slovenskom národnom divadle (SND) v Bratislave identifikoval 15 nedostatkov, z toho štyri s vysokou závažnosťou.

Týkali sa najmä nehospodárneho, neefektívneho a neúčinného nakladania s verejnými prostriedkami, ako aj nedodržania ustanoveného alebo určeného spôsobu nakladania s nimi. Informovala Petra Demková, riaditeľka odboru komunikácie Ministerstva kultúry (MK) SR. Rezort hovorí o vážnych pochybeniach bývalého vedenia SND.

„Prvým závažným pochybením bývalého vedenia SND bolo nevykonávanie základnej finančnej kontroly, nevykonávanie základnej finančnej kontroly zákonom stanoveným spôsobom, respektíve ju vykonávalo len formálne,“ priblížila Demková.

Druhým malo byť nehospodárne, neefektívne a neúčinné vynakladanie verejných prostriedkov, a to uzatvorením nájomnej zmluvy na priestory v Lamači, ktoré mali slúžiť pre Umelecké dielne SND. Napriek tomu, že bývalé vedenie divadla to považovalo za vhodné riešenie, audit mal preukázať, že priestory nebolo možné využívať na deklarovaný účel. To malo následne viesť k ďalšiemu neefektívnemu nakladaniu s financami. Zamestnanci poberali mzdy, ale niekoľko mesiacov nemali kde vykonávať svoju prácu. Ministerstvo pritom podotýka, že prenajímateľovi bolo vyplatených viac ako 263.000 eur.

„Rezort kultúry preto považuje túto nájomnú zmluvu za nevýhodnú a nehospodárnu, pričom celý proces vyhodnocuje ako plytvanie verejnými financiami,“ zdôraznila Demková poukazujúc aj na poškodenie dobrého mena inštitúcie.

Ministerstvo zároveň kritizuje „neopodstatnene naťahovaný proces“ v súvislosti s odvolaním bývalého generálneho riaditeľa SND Mateja Drličku. Rovnako tak poukázalo aj na pochybenia pri vyplácaní miezd a odmien zamestnancom umeleckej zložky Opery SND pri neplnení stanovených mesačných frekvencií a uzatváraní umeleckých zmlúv s internými zamestnancami v rozpore s vnútornými predpismi. Nedostatky mali byť odhalené napríklad aj v súvislosti s rozpočtom či pri nesprávnom alebo oneskorenom zverejňovaní niektorých údajov. Audit mal taktiež odhaliť nezabezpečenie dostatočnej úrovne finančného riadenia.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
NRSR: Výbor o uznesení k aktu agresie Ruska voči Poľsku nerokoval

NRSR: Výbor o uznesení k aktu agresie Ruska voči Poľsku nerokoval

DNES - 14:31Domáce

Výbor Národnej rady SR pre európske záležitosti vo štvrtok nerokoval o návrhu uznesenia k aktu agresie Ruska voči Poľsku ani o návrhoch uznesení z dielne opozície.

OZ SaPA: Konsolidačné kroky vlády môžu ohroziť udržanie sestier v zdravotníctve

OZ SaPA: Konsolidačné kroky vlády môžu ohroziť udržanie sestier v zdravotníctve

DNES - 13:51Domáce

Konsolidačné kroky vlády môžu ohroziť udržanie sestier v slovenskom zdravotníctve.

V stredu stúpol počet podvodných telefonátov

V stredu stúpol počet podvodných telefonátov

DNES - 13:01Domáce

Občanom telefonoval falošný policajt.

Mareka Paru definitívne prestali stíhať

Mareka Paru definitívne prestali stíhať

DNES - 12:47Domáce

Zastavenie trestného stíhania advokáta Mareka Paru, ktorý čelil obvineniu pre zločin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, nadobudlo právoplatnosť.

Vosveteit.sk
„Krstný otec“ AI varuje, že väčšina ľudí príde o prácu. Umelá inteligencia sa blíži k prelomu, ktorý zmení svet„Krstný otec“ AI varuje, že väčšina ľudí príde o prácu. Umelá inteligencia sa blíži k prelomu, ktorý zmení svet
Asteroid Apophis sa blíži k Zemi. Preletí v našej tesnej blízkosti a budeš ho môcť vidieť voľným okomAsteroid Apophis sa blíži k Zemi. Preletí v našej tesnej blízkosti a budeš ho môcť vidieť voľným okom
Hackerský útok na Jaguar Land Rover naberá nové rozmery. Objavili sa ďalšie podrobnosti, firma mlčíHackerský útok na Jaguar Land Rover naberá nové rozmery. Objavili sa ďalšie podrobnosti, firma mlčí
V Kongrese odhalili nové svedectvá o UFO. NASA priznáva, že niektoré javy sú stále nevysvetliteľnéV Kongrese odhalili nové svedectvá o UFO. NASA priznáva, že niektoré javy sú stále nevysvetliteľné
Kontroverzný harvardský vedec šokuje: Takto vraj vieme odhaliť blížiacu sa mimozemskú flotiluKontroverzný harvardský vedec šokuje: Takto vraj vieme odhaliť blížiacu sa mimozemskú flotilu
Nový čínsky stealth dron Type B desí vojenských expertov. Toto už nie je len maketaNový čínsky stealth dron Type B desí vojenských expertov. Toto už nie je len maketa
S týmto nikto nerátal: Ľad vo východnej Antarktíde mizne omnoho rýchlejšie, než ukazovali predpovedeS týmto nikto nerátal: Ľad vo východnej Antarktíde mizne omnoho rýchlejšie, než ukazovali predpovede
Francúzi spustili Nostradama, najväčší radar v Európe. Vidí hlboko do Ruska a sleduje ich rakety v reálnom časeFrancúzi spustili Nostradama, najväčší radar v Európe. Vidí hlboko do Ruska a sleduje ich rakety v reálnom čase
Na svete je nová riadená strela odpaľovaná priamo z tanku. Dokáže zasiahnuť ruské ciele z veľkej vzdialenostiNa svete je nová riadená strela odpaľovaná priamo z tanku. Dokáže zasiahnuť ruské ciele z veľkej vzdialenosti
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP