OZ SaPA: Konsolidačné kroky vlády môžu ohroziť udržanie sestier v zdravotníctve
Konsolidačné kroky vlády môžu ohroziť udržanie sestier v slovenskom zdravotníctve.
Myslí si to Odborové združenie sestier a pôrodných asistentiek (OZ SaPA). Vyzýva vládu, aby začala riešiť ich stabilizáciu. TASR o tom informovala predsedníčka združenia Monika Kavecká.
„Zvýšenie odvodov pre zamestnancov a rušenie štátnych sviatkov - dní pracovného pokoja - nevytvárajú stabilitu, ale naopak prehlbujú frustráciu a motivujú sestry odchádzať za lepšími podmienkami do zahraničia. Takéto opatrenie môže ešte viac prehĺbiť krízu v ošetrovateľstve a ohroziť počty sestier a pôrodných asistentiek v nemocniciach,“ uviedla Kavecká.
Upozornila tiež, že nie je jasné či prostriedky, ktoré majú prísť po vyšších odvodoch zdravotným poisťovniam, skončia pri pacientoch. Podľa združenia vláda riskuje ďalšie zhoršenie už aj tak kritického stavu. Kavecká pripomenula, že Slovensko už dnes zápasí s kritickým nedostatkom sestier a pôrodných asistentiek. Aktívne je zaregistrovaných približne 32.000, no v systéme tisícky chýbajú a tretina registrovaných má viac ako 50 rokov.
V horizonte nasledujúcich desiatich rokov odíde do dôchodku podľa Kaveckej 10.000 sestier. „Tento trend už dnes oslabuje nemocnice a môže viesť k úplnému vyčerpaniu sesterského stavu,“ podotkla. OZ SaPA zdôraznilo, že zrušenie štátnych sviatkov znamená ďalší zásah do pracovného a osobného života sestier. Podľa Kaveckej v prostredí, kde už dnes čelia vysokému vyťaženiu, nadčasom a chronickému nedostatku personálu, takýto krok iba urýchľuje ich vyhorenie a znižuje atraktivitu povolania.
Združenie mieni, že namiesto ďalšieho zaťažovania pracujúcich zdravotníkov musí vláda predstaviť jasnú stratégiu, ako sestry v systéme udržať a ako prilákať nové. „Bez finančnej motivácie, lepších pracovných podmienok a systémových riešení bude konsolidácia iba prázdnym slovom - pretože zdravotníctvo bez sestier nemôže fungovať,“ podotkla Kavecká.
Minister financií Ladislav Kamenický (Smer-SD) 9. septembra informoval, že balík konsolidačných opatrení na rok 2026 bude obsahovať 22 opatrení v celkovej sume 2,7 miliardy eur. Takmer polovica, 1,3 miliardy eur, by sa mala získať šetrením na výdavkoch štátu. Výsledkom má byť zníženie deficitu verejných financií a postupná stabilizácia verejného dlhu. Jedným z návrhov opatrení je, že odvody zamestnancov do zdravotných poisťovní sa zvýšia o jeden percentuálny bod. Tento krok má priniesť zdravotným poisťovniam 358 miliónov eur ročne.
Ministerstvo kultúry: Vnútorný audit v SND odhalil vážne pochybenia bývalého vedenia
Vnútorný audit v Slovenskom národnom divadle (SND) v Bratislave identifikoval 15 nedostatkov, z toho štyri s vysokou závažnosťou.
V stredu stúpol počet podvodných telefonátov
Občanom telefonoval falošný policajt.
Mareka Paru definitívne prestali stíhať
Zastavenie trestného stíhania advokáta Mareka Paru, ktorý čelil obvineniu pre zločin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, nadobudlo právoplatnosť.
Pavla Ruska oslobodili v kauze neziskovky Maják nádeje
Bývalého ministra hospodárstva a exšéfa televízie Markíza Pavla Ruska oslobodili vo štvrtok v kauze neziskovej organizácie Maják nádeje.