Železnice hromadne prepúšťajú zamestnancov

Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) vidia v aktuálnom hromadnom prepúšťaní zamestnancov aj pozitívne stránky.

Úsporou finančných prostriedkov sa budú môcť železnice zamerať na zlepšenie mzdových, ale aj pracovných podmienok súčasných zamestnancov či zatraktívniť rôzne povolania na železniciach. Informovala o tom hovorkyňa ŽSR Petra Lániková.

Napriek oznámenému hromadnému prepúšťaniu, ktoré je jedným z konsolidačných opatrení a pomáha optimalizovať využitie finančných zdrojov, naďalej aktívne pokračujeme v náborových aktivitách. Zameriavame sa predovšetkým na obsadzovanie nedostatkových prevádzkových pozícií, kde dopyt po kvalifikovaných pracovníkoch stále pretrváva. Najväčší počet takýchto pozícií evidujeme v Oblastnom riaditeľstve Trnava, kde sme k 30. júnu mali 284 neobsadených pracovných miest,“ uviedli ŽSR.

V Trnavskom kraji prijali železnice za posledný polrok 126 nových pracovníkov. Spomedzi nedostatkových pozícií sa im na celom Slovensku najčastejšie darilo obsadzovať pozície traťových robotníkov, a to 106. Ďalej to bolo 38 dozorcov výhybiek, 33 výpravcov, 31 elektromontérov, 26 návestných majstrov a signalistov, 16 posunovačov či 21 rušňovodičov - traťových strojníkov. „Tieto výsledky v oblasti náboru vnímame ako významný úspech, najmä v kontexte aktuálnej situácie na trhu práce,“ dodali ŽSR.

Železnice potvrdili hromadné prepúšťanie zamestnancov ešte začiatkom augusta. Malo by ísť zhruba o 300 pracovníkov.

Zdroj: Info.sk, TASR
