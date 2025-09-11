  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Štvrtok, 11.9.2025Meniny má Bystrík
18°Bratislava

Záhadné ruské rádio ožilo, zaznel v ňom tajomný signál

  • DNES - 21:38
  • Moskva
Záhadné ruské rádio ožilo, zaznel v ňom tajomný signál

Záhadná rádiová frekvencia je v Rusku aktívna od čias studenej vojny. Najnovšie na nej zaznel tajomný signál.

Ruské rádio UVB-76 znovu ožilo. Na sociálnej sieti X na to ako prvý upozornil denník RT, neskôr jeho správu prevzali viaceré ďalšie médiá. Na sociálne siete prenikol aj záznam z vysielania.

Záhadné rádio UVB-76

UVB-76 je krátkovlnné rádio, ktoré na území Ruska vysiela na frekvencii 4625 kHz. Už od čias studenej vojny v 70. rokoch na ňom počuť len šumenie, ktoré však miestami prerušia slová a čísla.

Ako informuje portál Economic Times, rádio bolo v minulosti aktívne počas krízových situácií. Hoci jeho funkcia nie je oficiálne potvrdená, mnohí veria, že ide o vojenskú číselnú stanicu, ktorá slúži na vysielanie tajných kódov a pokynov.

Nový signál

Stanica UVB-76 bola naposledy aktívna v júni 2025, keď Spojené štáty zaútočili na iránske jadrové objekty. V tom čase na nej zazneli slová „panirovka“, „klinok“ a „bobina“. Aktivitu zaznamenali aj v máji počas telefonického rozhovoru Donalda Trumpa s Vladimirom Putinom.

UVB-76 vyslala v pondelok (8. septembra) ďalší záhadný signál. Ako píše Economic Times, išlo o zmes mien a čísel, ktoré podľa mnohých označujú súradnice.

Počas vyše minútového prenosu v rádiu zazneli mená Nikolaj, Žeňa, Taťjana, Ivan, Oľga, Elena a Leonid a čísla 38, 965, 78, 58, 88 a 37. v éteri bolo počuť aj frázy ako „jemný signál“, „päť signálov“ alebo „príjem“.

Zdroj: Info.sk, DP, indiatimes.com, x.com/DramaAlert
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Pozor na nový podvod: Falošní umelci vás takto pripravia o peniaze

Pozor na nový podvod: Falošní umelci vás takto pripravia o peniaze

8:35 09.09.2025Zaujímavosti

Podvodníci žiadajú vaše fotografie s cieľom získať peniaze a osobné údaje.

Hugh Grant, kráľ romantických filmov, má 65 rokov

Hugh Grant, kráľ romantických filmov, má 65 rokov

6:45 09.09.2025Zaujímavosti

Známy je ako Charles zo Štyroch svadieb a jedného pohrebu, predajca kníh William Thacker z Notting Hillu, Daniel Cleaver z Bridget Jonesovej či úlohou britského premiéra v Láske nebeskej.

WhatsApp si podali podvodníci, tento krok nevynechajte!

WhatsApp si podali podvodníci, tento krok nevynechajte!

7:23 08.09.2025Zaujímavosti

Ak nechcete prísť o citlivé údaje, vykonajte tento krok, radia odborníci na kybernetickú bezpečnosť.

Epidémia sklerózy v horskej dedine: Vedci tvrdia, že za to môžu huby

Epidémia sklerózy v horskej dedine: Vedci tvrdia, že za to môžu huby

20:41 05.09.2025Zaujímavosti

Huby vyhľadávané šéfkuchármi po celom svete majú toxického dvojníka. Práve ten má mať na svedomí množiace sa prípady sklerózy v Alpách.

Vosveteit.sk
Európska únia sa chystá čítať tvoje správy. Chat Control môže navždy zmeniť tvoje súkromieEurópska únia sa chystá čítať tvoje správy. Chat Control môže navždy zmeniť tvoje súkromie
Rover Perseverance údajne našiel na Marse stopy života. Blížime sa k objavu, ktorý prepíše históriu, hovorí NASARover Perseverance údajne našiel na Marse stopy života. Blížime sa k objavu, ktorý prepíše históriu, hovorí NASA
Výskumníci vedia, ako spraviť laser z najzáhadnejších častíc vo vesmíre. Môže priniesť prelom vo fyzike a komunikáciiVýskumníci vedia, ako spraviť laser z najzáhadnejších častíc vo vesmíre. Môže priniesť prelom vo fyzike a komunikácii
„Krstný otec“ AI varuje, že väčšina ľudí príde o prácu. Umelá inteligencia sa blíži k prelomu, ktorý zmení svet„Krstný otec“ AI varuje, že väčšina ľudí príde o prácu. Umelá inteligencia sa blíži k prelomu, ktorý zmení svet
Asteroid Apophis sa blíži k Zemi. Preletí v našej tesnej blízkosti a budeš ho môcť vidieť voľným okomAsteroid Apophis sa blíži k Zemi. Preletí v našej tesnej blízkosti a budeš ho môcť vidieť voľným okom
Hackerský útok na Jaguar Land Rover naberá nové rozmery. Objavili sa ďalšie podrobnosti, firma mlčíHackerský útok na Jaguar Land Rover naberá nové rozmery. Objavili sa ďalšie podrobnosti, firma mlčí
V Kongrese odhalili nové svedectvá o UFO. NASA priznáva, že niektoré javy sú stále nevysvetliteľnéV Kongrese odhalili nové svedectvá o UFO. NASA priznáva, že niektoré javy sú stále nevysvetliteľné
Kontroverzný harvardský vedec šokuje: Takto vraj vieme odhaliť blížiacu sa mimozemskú flotiluKontroverzný harvardský vedec šokuje: Takto vraj vieme odhaliť blížiacu sa mimozemskú flotilu
Nový čínsky stealth dron Type B desí vojenských expertov. Toto už nie je len maketaNový čínsky stealth dron Type B desí vojenských expertov. Toto už nie je len maketa
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP