Záhadné ruské rádio ožilo, zaznel v ňom tajomný signál
- DNES - 21:38
- Moskva
Záhadná rádiová frekvencia je v Rusku aktívna od čias studenej vojny. Najnovšie na nej zaznel tajomný signál.
Ruské rádio UVB-76 znovu ožilo. Na sociálnej sieti X na to ako prvý upozornil denník RT, neskôr jeho správu prevzali viaceré ďalšie médiá. Na sociálne siete prenikol aj záznam z vysielania.
Záhadné rádio UVB-76
UVB-76 je krátkovlnné rádio, ktoré na území Ruska vysiela na frekvencii 4625 kHz. Už od čias studenej vojny v 70. rokoch na ňom počuť len šumenie, ktoré však miestami prerušia slová a čísla.
Ako informuje portál Economic Times, rádio bolo v minulosti aktívne počas krízových situácií. Hoci jeho funkcia nie je oficiálne potvrdená, mnohí veria, že ide o vojenskú číselnú stanicu, ktorá slúži na vysielanie tajných kódov a pokynov.
Nový signál
Stanica UVB-76 bola naposledy aktívna v júni 2025, keď Spojené štáty zaútočili na iránske jadrové objekty. V tom čase na nej zazneli slová „panirovka“, „klinok“ a „bobina“. Aktivitu zaznamenali aj v máji počas telefonického rozhovoru Donalda Trumpa s Vladimirom Putinom.
UVB-76 vyslala v pondelok (8. septembra) ďalší záhadný signál. Ako píše Economic Times, išlo o zmes mien a čísel, ktoré podľa mnohých označujú súradnice.
'Doomsday radio' in Russia sent out a cryptic broadcast earlier this week...pic.twitter.com/OBfTQTnQpB— DramaAlert (@DramaAlert) September 9, 2025
Počas vyše minútového prenosu v rádiu zazneli mená Nikolaj, Žeňa, Taťjana, Ivan, Oľga, Elena a Leonid a čísla 38, 965, 78, 58, 88 a 37. v éteri bolo počuť aj frázy ako „jemný signál“, „päť signálov“ alebo „príjem“.
