  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Štvrtok, 11.9.2025Meniny má Bystrík
24°Bratislava

V stredu stúpol počet podvodných telefonátov

  • DNES - 13:01
  • Bratislava
V stredu stúpol počet podvodných telefonátov

Občanom telefonoval falošný policajt.

Polícia eviduje za stredu (10. 9.) zvýšený počet podvodných telefonátov. Rovnako ako v predchádzajúcich prípadoch išlo o policajta, ktorý volal majiteľovi bankového účtu s tým, že konkrétna osoba disponuje splnomocnením na výber peňazí a zriadenie úveru v banke. Polícia o tom informovala na sociálnej sieti.

Podvodníci sa najčastejšie predstavovali ako policajt - nadporučík Dalibor Estefan z Popradu a tento následne volajúcich informoval o zamestnankyni Národnej banky Slovenska, vystupujúcej pod menom Tereza Langmaierová. Podvodník sa mal v telefonáte dožadovať emailovej adresy, na ktorú mal poslať kópie rôznych falošných listín pre vzbudenie väčšej dôvery, a to všetko v snahe vylákať od osôb nemalé finančné prostriedky, ktoré je potom nutné odovzdať neznámej osobe,“ priblížila polícia.

Zdôraznila, že takéto telefonáty je nutné okamžite ukončiť a všetko nahlásiť na čísle 158. Mená, ktoré práve podvodníci aktuálne najčastejšie používajú, sú: Dalibor Estefan, Martina Mrázeková, Marek Varga, Štefan Horvát, Radoslav Vláčil a Milan Gráf. Občanov vyzýva, aby boli obozretní voči neznámym osobám, ktoré ich telefonicky kontaktujú pod legendou „dopravnej nehody“ alebo z rôznych iných príčin a žiadajú od nich peniaze.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Ministerstvo kultúry: Vnútorný audit v SND odhalil vážne pochybenia bývalého vedenia

Ministerstvo kultúry: Vnútorný audit v SND odhalil vážne pochybenia bývalého vedenia

DNES - 14:03Domáce

Vnútorný audit v Slovenskom národnom divadle (SND) v Bratislave identifikoval 15 nedostatkov, z toho štyri s vysokou závažnosťou.

OZ SaPA: Konsolidačné kroky vlády môžu ohroziť udržanie sestier v zdravotníctve

OZ SaPA: Konsolidačné kroky vlády môžu ohroziť udržanie sestier v zdravotníctve

DNES - 13:51Domáce

Konsolidačné kroky vlády môžu ohroziť udržanie sestier v slovenskom zdravotníctve.

Mareka Paru definitívne prestali stíhať

Mareka Paru definitívne prestali stíhať

DNES - 12:47Domáce

Zastavenie trestného stíhania advokáta Mareka Paru, ktorý čelil obvineniu pre zločin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, nadobudlo právoplatnosť.

Pavla Ruska oslobodili v kauze neziskovky Maják nádeje

Pavla Ruska oslobodili v kauze neziskovky Maják nádeje

DNES - 10:53Domáce

Bývalého ministra hospodárstva a exšéfa televízie Markíza Pavla Ruska oslobodili vo štvrtok v kauze neziskovej organizácie Maják nádeje.

Vosveteit.sk
Asteroid Apophis sa blíži k Zemi. Preletí v našej tesnej blízkosti a budeš ho môcť vidieť voľným okomAsteroid Apophis sa blíži k Zemi. Preletí v našej tesnej blízkosti a budeš ho môcť vidieť voľným okom
Hackerský útok na Jaguar Land Rover naberá nové rozmery. Objavili sa ďalšie podrobnosti, firma mlčíHackerský útok na Jaguar Land Rover naberá nové rozmery. Objavili sa ďalšie podrobnosti, firma mlčí
V Kongrese odhalili nové svedectvá o UFO. NASA priznáva, že niektoré javy sú stále nevysvetliteľnéV Kongrese odhalili nové svedectvá o UFO. NASA priznáva, že niektoré javy sú stále nevysvetliteľné
Kontroverzný harvardský vedec šokuje: Takto vraj vieme odhaliť blížiacu sa mimozemskú flotiluKontroverzný harvardský vedec šokuje: Takto vraj vieme odhaliť blížiacu sa mimozemskú flotilu
Nový čínsky stealth dron Type B desí vojenských expertov. Toto už nie je len maketaNový čínsky stealth dron Type B desí vojenských expertov. Toto už nie je len maketa
S týmto nikto nerátal: Ľad vo východnej Antarktíde mizne omnoho rýchlejšie, než ukazovali predpovedeS týmto nikto nerátal: Ľad vo východnej Antarktíde mizne omnoho rýchlejšie, než ukazovali predpovede
Francúzi spustili Nostradama, najväčší radar v Európe. Vidí hlboko do Ruska a sleduje ich rakety v reálnom časeFrancúzi spustili Nostradama, najväčší radar v Európe. Vidí hlboko do Ruska a sleduje ich rakety v reálnom čase
Na svete je nová riadená strela odpaľovaná priamo z tanku. Dokáže zasiahnuť ruské ciele z veľkej vzdialenostiNa svete je nová riadená strela odpaľovaná priamo z tanku. Dokáže zasiahnuť ruské ciele z veľkej vzdialenosti
Smutný bizár: Žena uverila, že si píše s kozmonautom, ktorému vo vesmíre dochádza kyslík. Poslala mu tisíce eur, aby si ho dokúpilSmutný bizár: Žena uverila, že si píše s kozmonautom, ktorému vo vesmíre dochádza kyslík. Poslala mu tisíce eur, aby si ho dokúpil
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP