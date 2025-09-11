Sociálna poisťovňa varuje pred falošnými kontrolórmi
- DNES - 12:57
- Bratislava
Sociálna poisťovňa (SP) upozorňuje verejnosť pred falošnými kontrolórmi prepočtu dôchodku, ktorí navštevujú seniorov priamo v ich domovoch.
Podvodníci sa preukazujú falošnými preukazmi ako zamestnanci poisťovne, pričom sa domáhajú vstupu do interiéru domu či bytu. Tvrdia, že toto prepočítanie je dôležité pre určenie výšky sumy dôchodku seniorov. Upozornila na to SP na svojej webovej stránke.
„Sociálna poisťovňa však takýto typ kontrol nevykonáva a pripomína, že jej zamestnanci nemajú právomoc vstupovať do nehnuteľností klientov a vyberať od nich peniaze v hotovosti alebo iným spôsobom priamo na mieste,“ uviedla SP s tým, že prepočty či valorizácie dôchodkov spracováva automaticky bez kontaktu s klientom.
V súčasnosti boli zaznamenaní takíto falošní kontrolóri v Nitrianskom kraji, no vzhľadom na rastúce množstvo podobných podvodov je možné podľa poisťovne, že k tomu môže dôjsť aj v ďalších regiónoch Slovenska.
SP zároveň zdôraznila, že jej zamestnanci navštevujú ľudí len v prípade kontroly dodržiavania liečebného režimu, teda dočasnej práceneschopnosti. Ani vtedy však nevstupujú do domovov ľudí a nežiadajú akúkoľvek úhradu na mieste a v hotovosti.
