  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Štvrtok, 11.9.2025Meniny má Bystrík
24°Bratislava

Nawrocki: Ruská provokácia s dronmi bola testom schopností Poľska a NATO

  • DNES - 12:54
  • Poznaň
Nawrocki: Ruská provokácia s dronmi bola testom schopností Poľska a NATO

Prienik dronov do poľského vzdušného priestoru v noci na stredu nazval poľský prezident Karol Nawrocki ruskou provokáciou, ktorá bola podľa neho skúškou schopností Poľska a mechanizmov reakcie v rámci NATO.

Nawrocki to vyhlásil počas štvrtkovej návštevy leteckej základne v Poznani, informuje varšavský spravodajca TASR.

Nawrocki ubezpečil, že poľské letectvo je pripravené reagovať na podobné hrozby a že armáda preukázala svoju pripravenosť. „Ďakujem vám, pretože všetky tieto skúšky sme zvládli,“ povedal.

Nawrocki zdôraznil, že jeho povinnosťou ako vrchného veliteľa ozbrojených síl je stáť pri poľských vojakoch a zabezpečiť, aby krajina aj jej spojenci v NATO zostali jednotní. „Chcem viesť Poľsko a Európu do budúcnosti bez vojny a aby vojna neprišla, musíme byť každý deň na vojnu pripravení,“ uviedol. Zároveň pripomenul, že poľský národ sa v minulosti nedal zastrašiť sovietskou armádou ani propagandou a nezastrašia ho ani ruské drony.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Orbán: Útoky na Fica, Babiša i Kirka sú výsledkom nenávisti šírenej ľavicou

Orbán: Útoky na Fica, Babiša i Kirka sú výsledkom nenávisti šírenej ľavicou

DNES - 11:29Zahraničné

Predseda maďarskej vlády Viktor Orbán vo štvrtok reagoval na zastrelenie amerického konzervatívneho mládežníckeho aktivistu Charlieho Kirka. Na platforme X z jeho stredajšej smrti obvinil liberálnu ľavicu.

Poľsko obmedzilo vzdušný priestor na východnej hranici

Poľsko obmedzilo vzdušný priestor na východnej hranici

DNES - 11:26Zahraničné

Poľská agentúra pre riadenie letovej prevádzky vo štvrtok oznámila, že od stredy večera až do 9. decembra platí obmedzenie letov vo východnej časti Poľska pri hraniciach s Bieloruskom a Ukrajinou.

Fiala: Vražda Kirka je odporný zločin, v demokracii nemožno akceptovať násilie

Fiala: Vražda Kirka je odporný zločin, v demokracii nemožno akceptovať násilie

DNES - 11:25Zahraničné

Český premiér Petr Fiala vo štvrtok na sociálnej sieti X odsúdil vraždu vplyvného amerického konzervatívneho aktivistu Charlieho Kirka. Politika by podľa Fialu mala byť stretom názorov, a nie miestom pre násilie.

Carney, Starmer či Meloniová odsúdili vraždu Charlieho Kirka, polícia pátra po strelcovi

Carney, Starmer či Meloniová odsúdili vraždu Charlieho Kirka, polícia pátra po strelcovi

DNES - 10:56Zahraničné

Svetoví lídri po zastrelení amerického konzervatívneho mládežníckeho aktivistu Charlieho Kirka upozornili na nebezpečenstvo politicky motivovaného násilia.

Vosveteit.sk
Asteroid Apophis sa blíži k Zemi. Preletí v našej tesnej blízkosti a budeš ho môcť vidieť voľným okomAsteroid Apophis sa blíži k Zemi. Preletí v našej tesnej blízkosti a budeš ho môcť vidieť voľným okom
Hackerský útok na Jaguar Land Rover naberá nové rozmery. Objavili sa ďalšie podrobnosti, firma mlčíHackerský útok na Jaguar Land Rover naberá nové rozmery. Objavili sa ďalšie podrobnosti, firma mlčí
V Kongrese odhalili nové svedectvá o UFO. NASA priznáva, že niektoré javy sú stále nevysvetliteľnéV Kongrese odhalili nové svedectvá o UFO. NASA priznáva, že niektoré javy sú stále nevysvetliteľné
Kontroverzný harvardský vedec šokuje: Takto vraj vieme odhaliť blížiacu sa mimozemskú flotiluKontroverzný harvardský vedec šokuje: Takto vraj vieme odhaliť blížiacu sa mimozemskú flotilu
Nový čínsky stealth dron Type B desí vojenských expertov. Toto už nie je len maketaNový čínsky stealth dron Type B desí vojenských expertov. Toto už nie je len maketa
S týmto nikto nerátal: Ľad vo východnej Antarktíde mizne omnoho rýchlejšie, než ukazovali predpovedeS týmto nikto nerátal: Ľad vo východnej Antarktíde mizne omnoho rýchlejšie, než ukazovali predpovede
Francúzi spustili Nostradama, najväčší radar v Európe. Vidí hlboko do Ruska a sleduje ich rakety v reálnom časeFrancúzi spustili Nostradama, najväčší radar v Európe. Vidí hlboko do Ruska a sleduje ich rakety v reálnom čase
Na svete je nová riadená strela odpaľovaná priamo z tanku. Dokáže zasiahnuť ruské ciele z veľkej vzdialenostiNa svete je nová riadená strela odpaľovaná priamo z tanku. Dokáže zasiahnuť ruské ciele z veľkej vzdialenosti
Smutný bizár: Žena uverila, že si píše s kozmonautom, ktorému vo vesmíre dochádza kyslík. Poslala mu tisíce eur, aby si ho dokúpilSmutný bizár: Žena uverila, že si píše s kozmonautom, ktorému vo vesmíre dochádza kyslík. Poslala mu tisíce eur, aby si ho dokúpil
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP