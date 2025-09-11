Nawrocki: Ruská provokácia s dronmi bola testom schopností Poľska a NATO
- DNES - 12:54
- Poznaň
Prienik dronov do poľského vzdušného priestoru v noci na stredu nazval poľský prezident Karol Nawrocki ruskou provokáciou, ktorá bola podľa neho skúškou schopností Poľska a mechanizmov reakcie v rámci NATO.
Nawrocki to vyhlásil počas štvrtkovej návštevy leteckej základne v Poznani, informuje varšavský spravodajca TASR.
Nawrocki ubezpečil, že poľské letectvo je pripravené reagovať na podobné hrozby a že armáda preukázala svoju pripravenosť. „Ďakujem vám, pretože všetky tieto skúšky sme zvládli,“ povedal.
Nawrocki zdôraznil, že jeho povinnosťou ako vrchného veliteľa ozbrojených síl je stáť pri poľských vojakoch a zabezpečiť, aby krajina aj jej spojenci v NATO zostali jednotní. „Chcem viesť Poľsko a Európu do budúcnosti bez vojny a aby vojna neprišla, musíme byť každý deň na vojnu pripravení,“ uviedol. Zároveň pripomenul, že poľský národ sa v minulosti nedal zastrašiť sovietskou armádou ani propagandou a nezastrašia ho ani ruské drony.
