Štvrtok, 11.9.2025
Mareka Paru definitívne prestali stíhať

Zastavenie trestného stíhania advokáta Mareka Paru, ktorý čelil obvineniu pre zločin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, nadobudlo právoplatnosť.

Generálny prokurátor, v mene ktorého konal prokurátor Generálnej prokuratúry SR, vo štvrtok zamietol sťažnosť poškodeného Vasiľa Špirku voči zastaveniu trestného stíhania. Vyplýva to zo stanoviska Generálnej prokuratúry (GP) SR, ktoré TASR zaslala hovorkyňa GP Zuzana Drobová.

Generálny prokurátor SR po preskúmaní veci dospel k záveru, že sťažnosť poškodeného nie je dôvodná a napadnuté uznesenie prokurátora krajskej prokuratúry bolo vydané v súlade so zákonom a je vecne správne,“ objasnila Drobová. Dodala, že rozhodnutím tak uznesenie o zastavení trestného stíhania nadobudlo právoplatnosť a ďalší riadny alebo mimoriadny opravný prostriedok proti nemu už nie je prípustný.

Niekdajšia Národná kriminálna agentúra zadržala Paru v apríli 2022. Približne mesiac a pol bol stíhaný väzobne. Ústavný súd SR však neskôr skonštatoval, že rozhodnutie Najvyššieho súdu SR o vzatí advokáta do väzby bolo protiprávne.

Zdroj: Info.sk, TASR
