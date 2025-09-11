Prečo po sprchovaní neotvárať okná? Toto hrozí
- DNES - 19:33
- Londýn
V snahe zabrániť kondenzácii a tvorbe plesní si v skutočnosti môžete uškodiť.
Kondenzácia je jeden z najväčších nepriateľov zdravej domácnosti. Aby sme sa jej vyhli, pri hromadení vlhkosti vetráme. Väčšina ľudí v takom prípade otvára okná, aby sa v celom dome či byte vytvoril prievan.
Po sprchovaní však otváranie okna nie je ten najlepší nápad. Poukázal na to manažér britského interiérového obchodu Shutter Store Sam Tamlyn v rozhovore pre portál Huffington Post. Kľúčový je pritom ventilátor.
Prečo po sprchovaní neotvárať okná?
Tamlyn tvrdí, že pri používaní ventilátora v kúpeľni po sprchovaní je otváranie okien kontraproduktívne. „Otvorením okna po sprchovaní znížite efektívnosť ventilátora na šachte, a vytvoríte dva prúdy vzduchu, ktoré roznášajú vlhkosť,“ uviedol.
Ilustračné foto: AI
Ako si podľa neho najlepšie poradiť s vlhkosťou? „Namiesto toho utrite povrchy, a o zvyšok sa postará ventilátor. Vzniku plesní najlepšie zabránite tým, že pochopíte, ako funguje vetranie,“ vysvetlil.
Ako však dodáva Huffing Post, v prípade, že v kúpeľni nemáte ventilátor, otvorenie okien v skutočnosti pomôže odstrániť vlhkosť a zamedziť vzniku plesní.
Po sprche zatvorte dvere
Okrem otvorených okien by ste pri sprchovaní mali myslieť aj na zatvorené dvere. Poukazuje na to okresný úrad anglického South Oxfordshire, podľa ktorého si po horúcej sprche treba nechať dvere na kúpeľni zatvorené.
Podľa úradu tak zaistíte, aby vlhkosť unikla z kúpeľne oknom alebo ventilátorom, a neprenikla do ďalších miestností.
