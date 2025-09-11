Orbán: Útoky na Fica, Babiša i Kirka sú výsledkom nenávisti šírenej ľavicou
- DNES - 11:29
- Budapešť
Predseda maďarskej vlády Viktor Orbán vo štvrtok reagoval na zastrelenie amerického konzervatívneho mládežníckeho aktivistu Charlieho Kirka. Na platforme X z jeho stredajšej smrti obvinil liberálnu ľavicu, informuje spravodajca TASR v Budapešti.
„Včera sme stratili skutočného obrancu viery a slobody. Vyjadrujeme najhlbšiu sústrasť Kirkovej rodine a americkému ľudu. Smrť Charlieho Kirka je výsledkom medzinárodnej nenávistnej kampane vedenej progresívno-liberálnou ľavicou. To viedlo k útokom aj na (slovenského premiéra) Roberta Fica, (českého expremiéra) Andreja Babiša a teraz Charlieho Kirka. Musíme zastaviť nenávisť! Musíme zastaviť ľavicu, ktorá šíri nenávisť!“ napísal Orbán.
Tridsaťjedenročný Kirk, vplyvný spojenec a podporovateľ úradujúceho prezidenta USA Donalda Trumpa, podľahol svojim zraneniam po tom, čo ho v stredu počas prejavu na podujatí na univerzite v štáte Utah útočník postrelil do krku. Strelec je v súčasnosti na úteku.
Poľsko obmedzilo vzdušný priestor na východnej hranici
Poľská agentúra pre riadenie letovej prevádzky vo štvrtok oznámila, že od stredy večera až do 9. decembra platí obmedzenie letov vo východnej časti Poľska pri hraniciach s Bieloruskom a Ukrajinou.
Fiala: Vražda Kirka je odporný zločin, v demokracii nemožno akceptovať násilie
Český premiér Petr Fiala vo štvrtok na sociálnej sieti X odsúdil vraždu vplyvného amerického konzervatívneho aktivistu Charlieho Kirka. Politika by podľa Fialu mala byť stretom názorov, a nie miestom pre násilie.
Carney, Starmer či Meloniová odsúdili vraždu Charlieho Kirka, polícia pátra po strelcovi
Svetoví lídri po zastrelení amerického konzervatívneho mládežníckeho aktivistu Charlieho Kirka upozornili na nebezpečenstvo politicky motivovaného násilia.
Británia bude vo veľkom vyrábať najmodernejšie obranné drony pre Ukrajinu
Británia spustí hromadnú výrobu najmodernejších zachytávacích dronov, ktoré pomôžu Ukrajine účinne odrážať ruské útoky bezpilotnými lietadlami.