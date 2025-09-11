  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Štvrtok, 11.9.2025Meniny má Bystrík
22°Bratislava

Poľsko obmedzilo vzdušný priestor na východnej hranici

  • DNES - 11:26
  • Varšava
Poľsko obmedzilo vzdušný priestor na východnej hranici

Poľská agentúra pre riadenie letovej prevádzky (PAŽP) vo štvrtok oznámila, že od stredy večera až do 9. decembra platí obmedzenie letov vo východnej časti Poľska pri hraniciach s Bieloruskom a Ukrajinou.

Zónu s označením EP R129 zaviedlo ministerstvo infraštruktúry na základe požiadavky ozbrojených síl z dôvodov štátnej bezpečnosti. Informuje o tom varšavský spravodajca TASR.

Obmedzenia sa týkajú priestoru do výšky troch kilometrov a v závislosti od konkrétneho miesta do vzdialenosti 26 až 46 kilometrov od hraníc. Podľa PAŽP v noci platí úplný zákaz letov s výnimkou vojenských strojov, pričom pre civilné drony je zákaz celodenný.

Cez deň sú povolené iba lety lietadiel vybavených rádiom a transpondérom, ktoré sú riadne ohlásené a udržiavajú spojenie s riadiacimi orgánmi. Povolenie sa môže po koordinácii udeliť aj pre lety záchrannej služby alebo v prípade núdzových situácií.

Agentúra zároveň pripomenula, že vstup lietadiel nespĺňajúcich stanovené kritériá do aktívnej zóny sa považuje za porušenie leteckého práva. Obmedzenia boli zavedené krátko po tom, ako v noci na stredu počas ruských dronových útokov na Ukrajinu viacero bezpilotných lietadiel narušilo poľský vzdušný priestor.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Orbán: Útoky na Fica, Babiša i Kirka sú výsledkom nenávisti šírenej ľavicou

Orbán: Útoky na Fica, Babiša i Kirka sú výsledkom nenávisti šírenej ľavicou

DNES - 11:29Zahraničné

Predseda maďarskej vlády Viktor Orbán vo štvrtok reagoval na zastrelenie amerického konzervatívneho mládežníckeho aktivistu Charlieho Kirka. Na platforme X z jeho stredajšej smrti obvinil liberálnu ľavicu.

Fiala: Vražda Kirka je odporný zločin, v demokracii nemožno akceptovať násilie

Fiala: Vražda Kirka je odporný zločin, v demokracii nemožno akceptovať násilie

DNES - 11:25Zahraničné

Český premiér Petr Fiala vo štvrtok na sociálnej sieti X odsúdil vraždu vplyvného amerického konzervatívneho aktivistu Charlieho Kirka. Politika by podľa Fialu mala byť stretom názorov, a nie miestom pre násilie.

Carney, Starmer či Meloniová odsúdili vraždu Charlieho Kirka, polícia pátra po strelcovi

Carney, Starmer či Meloniová odsúdili vraždu Charlieho Kirka, polícia pátra po strelcovi

DNES - 10:56Zahraničné

Svetoví lídri po zastrelení amerického konzervatívneho mládežníckeho aktivistu Charlieho Kirka upozornili na nebezpečenstvo politicky motivovaného násilia.

Británia bude vo veľkom vyrábať najmodernejšie obranné drony pre Ukrajinu

Británia bude vo veľkom vyrábať najmodernejšie obranné drony pre Ukrajinu

DNES - 10:49Zahraničné

Británia spustí hromadnú výrobu najmodernejších zachytávacích dronov, ktoré pomôžu Ukrajine účinne odrážať ruské útoky bezpilotnými lietadlami.

Vosveteit.sk
Asteroid Apophis sa blíži k Zemi. Preletí v našej tesnej blízkosti a budeš ho môcť vidieť voľným okomAsteroid Apophis sa blíži k Zemi. Preletí v našej tesnej blízkosti a budeš ho môcť vidieť voľným okom
Hackerský útok na Jaguar Land Rover naberá nové rozmery. Objavili sa ďalšie podrobnosti, firma mlčíHackerský útok na Jaguar Land Rover naberá nové rozmery. Objavili sa ďalšie podrobnosti, firma mlčí
V Kongrese odhalili nové svedectvá o UFO. NASA priznáva, že niektoré javy sú stále nevysvetliteľnéV Kongrese odhalili nové svedectvá o UFO. NASA priznáva, že niektoré javy sú stále nevysvetliteľné
Kontroverzný harvardský vedec šokuje: Takto vraj vieme odhaliť blížiacu sa mimozemskú flotiluKontroverzný harvardský vedec šokuje: Takto vraj vieme odhaliť blížiacu sa mimozemskú flotilu
Nový čínsky stealth dron Type B desí vojenských expertov. Toto už nie je len maketaNový čínsky stealth dron Type B desí vojenských expertov. Toto už nie je len maketa
S týmto nikto nerátal: Ľad vo východnej Antarktíde mizne omnoho rýchlejšie, než ukazovali predpovedeS týmto nikto nerátal: Ľad vo východnej Antarktíde mizne omnoho rýchlejšie, než ukazovali predpovede
Francúzi spustili Nostradama, najväčší radar v Európe. Vidí hlboko do Ruska a sleduje ich rakety v reálnom časeFrancúzi spustili Nostradama, najväčší radar v Európe. Vidí hlboko do Ruska a sleduje ich rakety v reálnom čase
Na svete je nová riadená strela odpaľovaná priamo z tanku. Dokáže zasiahnuť ruské ciele z veľkej vzdialenostiNa svete je nová riadená strela odpaľovaná priamo z tanku. Dokáže zasiahnuť ruské ciele z veľkej vzdialenosti
Smutný bizár: Žena uverila, že si píše s kozmonautom, ktorému vo vesmíre dochádza kyslík. Poslala mu tisíce eur, aby si ho dokúpilSmutný bizár: Žena uverila, že si píše s kozmonautom, ktorému vo vesmíre dochádza kyslík. Poslala mu tisíce eur, aby si ho dokúpil
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP