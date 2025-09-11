Fiala: Vražda Kirka je odporný zločin, v demokracii nemožno akceptovať násilie
- DNES - 11:25
- Praha
Český premiér Petr Fiala vo štvrtok na sociálnej sieti X odsúdil vraždu vplyvného amerického konzervatívneho aktivistu Charlieho Kirka. Politika by podľa Fialu mala byť stretom názorov, a nie miestom pre násilie, informuje spravodajkyňa TASR.
„Vražda Charlieho Kirka je odporný zločin. Je potrebné ho jednoznačne odsúdiť, bez ohľadu na to, aký máme názor na jeho postoje. Politika má byť stretom názorov a ideí, ale nikdy nesmieme v demokratickej spoločnosti akceptovať násilie. To by bol začiatok konca demokracie a slobody,“ napísal predseda českej vlády.
Pravicový mládežnícky aktivista Kirk bol riaditeľom a spoluzakladateľom konzervatívnej mládežníckej organizácie s názvom Turning Point USA a významným spojencom a podporovateľom Trumpa. Síce nezastával volenú funkciu, mal však výrazný vplyv v konzervatívnej politike na miestnej úrovni, moderoval populárny podcast a na sociálnych sieťach ho sledovali milióny ľudí.
Kirk podľahol svojim zraneniam po tom, čo ho v stredu počas prejavu na podujatí na univerzite v štáte Utah postrelil doposiaľ neznámy páchateľ, ktorý je naďalej na úteku.
Orbán: Útoky na Fica, Babiša i Kirka sú výsledkom nenávisti šírenej ľavicou
Predseda maďarskej vlády Viktor Orbán vo štvrtok reagoval na zastrelenie amerického konzervatívneho mládežníckeho aktivistu Charlieho Kirka. Na platforme X z jeho stredajšej smrti obvinil liberálnu ľavicu.
Poľsko obmedzilo vzdušný priestor na východnej hranici
Poľská agentúra pre riadenie letovej prevádzky vo štvrtok oznámila, že od stredy večera až do 9. decembra platí obmedzenie letov vo východnej časti Poľska pri hraniciach s Bieloruskom a Ukrajinou.
Carney, Starmer či Meloniová odsúdili vraždu Charlieho Kirka, polícia pátra po strelcovi
Svetoví lídri po zastrelení amerického konzervatívneho mládežníckeho aktivistu Charlieho Kirka upozornili na nebezpečenstvo politicky motivovaného násilia.
Británia bude vo veľkom vyrábať najmodernejšie obranné drony pre Ukrajinu
Británia spustí hromadnú výrobu najmodernejších zachytávacích dronov, ktoré pomôžu Ukrajine účinne odrážať ruské útoky bezpilotnými lietadlami.