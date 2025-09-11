  • Články
Pavla Ruska oslobodili v kauze neziskovky Maják nádeje

  • DNES - 10:53
  • Bratislava
Bývalého ministra hospodárstva a exšéfa televízie Markíza Pavla Ruska oslobodili vo štvrtok v kauze neziskovej organizácie Maják nádeje.

Rozsudok Krajského súdu v Bratislave je právoplatný. Rusko si ho vypočuť neprišiel.

Pôvodne uznal Mestský súd Bratislava I v roku 2023 exšéfa Markízy za vinného zo subvenčného podvodu. Od uloženia súhrnného trestu však upustil. Krajský súd v Bratislave minulý rok v októbri rozsudok prvostupňového súdu zrušil. Urobil tak z dôvodu nedostatočne vykonaného dokazovania a tiež preto, lebo súd prvého stupňa sa nevyrovnal s obhajobou. Rovnako celú vec vrátil prvostupňovému súdu na opätovné konanie a rozhodnutie. V marci Mestský súd Bratislava I Ruska spod obžaloby oslobodil. Svoje rozhodnutie odôvodnil tým, že daný skutok nie je trestným činom. Prokurátor sa voči rozsudku odvolal. Prípad preto išiel opäť na druhostupňový súd.

Podľa obžaloby mal Rusko ako riaditeľ neziskovej organizácie Maják nádeje v roku 2015 financovať muzikál Rómeo a Júlia z peňazí účelovo viazaných na činnosť azylového centra. Celkovo malo ísť o sumu prevyšujúcu 100.000 eur. Rusko vinu odmietal.

Nezisková organizácia Maják nádeje vznikla v roku 2002 ako spoločný projekt bratislavského Starého Mesta a Nadácie Markíza. Azylové centrum sídlilo v budove na Karpatskej ulici v Bratislave.

Rusko bol v minulosti právoplatne odsúdený na 19 rokov väzenia pre kauzu falšovania televíznych zmeniek.

Podľa poľského ministra zahraničných vecí Radoslawa Sikorského je cieľom zvolania zasadnutia BR OSN upriamenie pozornosti sveta na bezprecedentný útok ruských dronov na členský štát nielen OSN, ale aj Európskej únie a NATO. Dodal, že incident, pri ktorom došlo k 19 narušeniam vzdušného priestoru počas sedemhodinovej akcie, nemožno považovať za náhodu, ale za test vojenských a politických reakcií nielen Poľska, ale celého NATO.

Sikorski zároveň pripomenul, že Poľsko už požiadalo o konzultácie v rámci článku 4 NATO a zdôraznil, že Poľsko okrem posilnenia protivzdušných a protidronových kapacít žiada aj o uvalenie sankcií na Rusko a zvýšenie podpory Ukrajiny.

Zdroj: Info.sk, TASR
