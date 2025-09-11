Pavla Ruska oslobodili v kauze neziskovky Maják nádeje
Bývalého ministra hospodárstva a exšéfa televízie Markíza Pavla Ruska oslobodili vo štvrtok v kauze neziskovej organizácie Maják nádeje.
Rozsudok Krajského súdu v Bratislave je právoplatný. Rusko si ho vypočuť neprišiel.
Pôvodne uznal Mestský súd Bratislava I v roku 2023 exšéfa Markízy za vinného zo subvenčného podvodu. Od uloženia súhrnného trestu však upustil. Krajský súd v Bratislave minulý rok v októbri rozsudok prvostupňového súdu zrušil. Urobil tak z dôvodu nedostatočne vykonaného dokazovania a tiež preto, lebo súd prvého stupňa sa nevyrovnal s obhajobou. Rovnako celú vec vrátil prvostupňovému súdu na opätovné konanie a rozhodnutie. V marci Mestský súd Bratislava I Ruska spod obžaloby oslobodil. Svoje rozhodnutie odôvodnil tým, že daný skutok nie je trestným činom. Prokurátor sa voči rozsudku odvolal. Prípad preto išiel opäť na druhostupňový súd.
Podľa obžaloby mal Rusko ako riaditeľ neziskovej organizácie Maják nádeje v roku 2015 financovať muzikál Rómeo a Júlia z peňazí účelovo viazaných na činnosť azylového centra. Celkovo malo ísť o sumu prevyšujúcu 100.000 eur. Rusko vinu odmietal.
Nezisková organizácia Maják nádeje vznikla v roku 2002 ako spoločný projekt bratislavského Starého Mesta a Nadácie Markíza. Azylové centrum sídlilo v budove na Karpatskej ulici v Bratislave.
Rusko bol v minulosti právoplatne odsúdený na 19 rokov väzenia pre kauzu falšovania televíznych zmeniek.
Podľa poľského ministra zahraničných vecí Radoslawa Sikorského je cieľom zvolania zasadnutia BR OSN upriamenie pozornosti sveta na bezprecedentný útok ruských dronov na členský štát nielen OSN, ale aj Európskej únie a NATO. Dodal, že incident, pri ktorom došlo k 19 narušeniam vzdušného priestoru počas sedemhodinovej akcie, nemožno považovať za náhodu, ale za test vojenských a politických reakcií nielen Poľska, ale celého NATO.
Sikorski zároveň pripomenul, že Poľsko už požiadalo o konzultácie v rámci článku 4 NATO a zdôraznil, že Poľsko okrem posilnenia protivzdušných a protidronových kapacít žiada aj o uvalenie sankcií na Rusko a zvýšenie podpory Ukrajiny.
LOZ: Vláda zvyšuje zdravotné odvody, no neobmedzuje zisky súkromníkov
Lekárske odborové združenie vníma potrebu konsolidácie, považuje však za nesprávne, že vláda namiesto hľadania úspor v zdravotníctve pristupuje k zvyšovaniu zdravotných odvodov.
Jeden kraj potrápi intenzívny dážď
Časť zrážok podľa meteorológov padne aj pri búrkach.
Tragická nehoda: V križovatke sa zrazilo auto s motorkou
Zrážka motocyklistu s autom si vyžiadala obeť.
SHMÚ varuje pred intenzívnym dažďom a povodňami
Na väčšine územia platia výstrahy druhého stupňa pred intenzívnym dažďom.