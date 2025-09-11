  • Články
Konsolidácia prinesie nárast cien potravín

  DNES - 10:51
  Bratislava
Konsolidácia prinesie nárast cien potravín

Tretí balíček konsolidácie sa podpíše pod ďalší nárast cien potravín. Uviedla to výkonná riaditeľka Slovenského zväzu spracovateľov mäsa (SZSM) Eva Forrai v reakcii na opatrenia, ktoré 9. septembra predstavil minister financií SR Ladislav Kamenický (Smer-SD).

Ďalší nárast daňovo-odvodového zaťaženia spolu s výrazným navýšením minimálnej mzdy sa priamo podpíše pod zvyšovanie cien mäsa a mäsových výrobkov ako základných potravín,“ informovala Forrai.

Zdôraznila, že slovenskí spracovatelia mäsa dlhodobo avizujú znižujúcu sa konkurencieschopnosť slovenských výrobcov potravín v porovnaní so zahraničnými, pričom jedným z dôvodom je aj neustále rastúce daňovo-odvodové zaťaženie, ktoré v rámci štátov EÚ patrí medzi tie najvyššie.

Navrhované konsolidačné opatrenia v podobe zvyšujúcich sa nákladov na strane zamestnávateľov, ako aj SZČO sú priamou cestou k zvyšovaniu cien potravín s následkom ďalšieho znižovania konkurencieschopnosti slovenských výrobcov, znižovaniu počtu pracovných miest v odvetví, ako i miery potravinovej sebestačnosti Slovenska,“ dodala Forrai.

Kamenický v utorok (9. 9.) informoval, že balík konsolidačných opatrení na rok 2026 bude obsahovať 22 opatrení v celkovej sume 2,7 miliardy eur. Takmer polovica, 1,3 miliardy eur, by sa mala získať šetrením na výdavkoch štátu. Výsledkom má byť zníženie deficitu verejných financií a postupná stabilizácia verejného dlhu.

Zdroj: Info.sk, TASR
