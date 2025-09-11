  • Články
Británia bude vo veľkom vyrábať najmodernejšie obranné drony pre Ukrajinu

  • DNES - 10:49
  • Londýn
Británia spustí hromadnú výrobu najmodernejších zachytávacích dronov, ktoré pomôžu Ukrajine účinne odrážať ruské útoky bezpilotnými lietadlami.

Drony podľa britského ministerstva obrany navrhli konštruktéri z Ukrajiny s podporou britských vedcov a inžinierov, informuje TASR podľa správy od agentúry DPA.

Tento krok prichádza potom, ako Poľsko a NATO zostrelili niekoľko dronov, ktoré narušili poľský vzdušný priestor počas ruského útoku bezpilotnými lietadlami na Ukrajinu v noci na stredu.

Ide o prvý projekt, ktorý sa bude realizovať v rámci dohody o spoločnom využívaní technológií s Ukrajinou. Viac podrobností by mal poskytnúť britský minister obrany John Healey vo štvrtok počas zbrojárskeho veľtrhu DSEI v Londýne.

Britský premiér Keir Starmer o novom partnerstve povedal, že je „prelomovým momentom, ktorý spája britskú a ukrajinskú vynaliezavosť pri vývoji najmodernejšej technológie obranných dronov proti ruskej agresii“.

Dodal, že Británia využitím potenciálu svojho moderného zbrojárskeho priemyslu „nielen pomôže Ukrajine brániť sa proti barbarským útokom ruského prezidenta Vladimira Putina, ale zároveň vytvorí pracovné miesta, podporí rast a zabezpečí svoju vlastnú budúcnosť“.

Nové drony sa už osvedčili v boji proti dronom Šáhid, ktoré používa Rusko. Ich výroba je podľa britského ministerstva oveľa lacnejšia v porovnaní s tradičnými raketami protivzdušnej obrany.

Starmer a ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj oznámili partnerstvo oboch krajín v oblasti priemyslu už v lete. Minulý týždeň britský minister obrany navštívil Kyjev, kde podpísal rozšírenie partnerstva o spoločné využívanie duševného vlastníctva a vývoj v tejto oblasti.

Healey zároveň odsúdil narušenie poľského vzdušného priestoru zo strany Ruska, ktoré nazval bezohľadným. Požiadal aj britské ozbrojené sily, aby preskúmali možnosti posilnenia protivzdušnej obrany NATO v Poľsku.

Zdroj: Info.sk, TASR
