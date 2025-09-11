Jurinová: Krátenie podielových daní pre VÚC ohrozí kvalitu kľúčových služieb
- DNES - 9:17
- Žilina
Výpadok 20 miliónov eur pre VÚC podľa Eriky Jurinovej ešte viac ohrozí dostupnosť a kvalitu kľúčových služieb pre obyvateľov.
Cena za neschopnosť vlády šetriť vo vlastných výdavkoch nemá byť prenášaná na regióny a ich ľudí. V reakcii na pripravované konsolidačné opatrenia, medzi ktorými je aj zníženie percenta podielových daní pre vyššie územné celky (VÚC), to na sociálnej sieti uviedla predsedníčka Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK) Erika Jurinová.
Výpadok 20 miliónov eur pre VÚC podľa jej slov ešte viac ohrozí dostupnosť a kvalitu kľúčových služieb pre obyvateľov. „Žilinský samosprávny kraj je najväčším poskytovateľom sociálnych a zdravotníckych služieb spomedzi všetkých krajov. Zníženie našich príjmov preto v praxi znamená priame obmedzenie pomoci pre odkázaných ľudí a zhoršenie dostupnosti zdravotnej starostlivosti. To je v príkrom rozpore so sociálnym prístupom, ktorý by mal byť základom každej zodpovednej politiky,“ uviedla Jurinová.
Doplnila, že samosprávne kraje hospodária efektívne, no vláda im opakovane berie zdroje. „Výsledok pocítia priamo obyvatelia - menej opravených ciest, horšia dostupnosť sociálnych služieb, slabšie podmienky pre školy,“ dodala predsedníčka ŽSK.
