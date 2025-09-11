  • Články
Štvrtok, 11.9.2025
18°Bratislava

Jeden kraj potrápi intenzívny dážď

  • DNES - 8:16
  • Bratislava
Jeden kraj potrápi intenzívny dážď

Časť zrážok podľa meteorológov padne aj pri búrkach.

V Prešovskom kraji treba vo štvrtok rátať s intenzívnym dažďom. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) preto vydal výstrahy prvého stupňa s predbežnou platnosťou do 18.00 h. Informuje o tom na svojom webe.

Výskyt dažďa s úhrnom zrážok viac ako 35 milimetrov očakáva SHMÚ najmä v okresoch Bardejov, Svidník, Stropkov, Medzilaborce, Humenné a Snina.

Foto: shmu.sk

Predpokladá, že časť zrážok spadne pri búrkach. „Tento úhrn zrážok predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity. Predpokladaný úhrn a intenzita zrážok sú v danej ročnej dobe a oblasti bežné, ale môžu spôsobiť škody menšieho rozsahu,“ dodal.

Zdroj: Info.sk, TASR
