  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Štvrtok, 11.9.2025Meniny má Bystrík
16°Bratislava

Katar odsúdil Netanjahuove výroky o vyhostení predstaviteľov Hamasu

  • DNES - 7:15
  • Káhira
Katar odsúdil Netanjahuove výroky o vyhostení predstaviteľov Hamasu

Katar v stredu ostro kritizoval izraelského premiéra Benjamina Netanjahua po tom, čo vyzval na vyhostenie alebo stíhanie predstaviteľov palestínskeho militantného hnutia Hamas tamojšími úradmi.

Katarské ministerstvo zahraničných vecí odmietlo Netanjahuovo „bezohľadné vyhlásenie“, informuje TASR podľa správy agentúry DPA.

Odkazujem Kataru a všetkým krajinám, ktoré poskytujú útočisko teroristom, buď ich vyhostite, alebo ich postavte pred spravodlivosť. Pokiaľ to neurobíte vy, urobíme to my,“ vyhlásil Netanjahu v prejave pri príležitosti pripomenutia výročia útoku v Spojených štátoch z 11. septembra 2001.

Ministerstvo zahraničných vecí v Dauhe označilo tieto poznámky za „explicitné hrozby budúceho porušenia štátnej suverenity“ a označilo ich za „hanebný pokus“ ospravedlniť „zbabelý útok“ Izraela v utorok v katarskom hlavnom meste.

Izrael pri svojich prekvapivých utorňajších útokoch na katarskú Dauhu podľa vlastných slov cielil predovšetkým na hlavného vyjednávača palestínskeho militantného hnutia Hamas Chalíla Hajju, pričom pri údere zahynul jeho syn. Hamas tvrdí, že izraelský útok si vyžiadal šesť obetí vrátane pracovníka katarských bezpečnostných zložiek.

Spojené štáty vyjadrili nespokojnosť s útokom a americký prezident Donald Trump ho označil za „nešťastný incident“, ktorý neprispel k mieru v regióne.

Katarský premiér Muhammad bin Abdarrahmán Ál Sání v reakcii následne vyhlásil, že Katar si vyhradzuje právo na tento útok Izraela reagovať.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Trump označil zastreleného aktivistu Kirka za „mučeníka“

Trump označil zastreleného aktivistu Kirka za „mučeníka“

DNES - 6:19Zahraničné

Americký prezident obvinil "radikálnu ľavicu" z prispenia k smrti Charlieho Kirka.

Bielorusko varovalo Poľsko, že do jeho vzdušného priestoru smerujú drony

Bielorusko varovalo Poľsko, že do jeho vzdušného priestoru smerujú drony

DNES - 6:12Zahraničné

Bielorusko, jeden z kľúčových spojencov Ruska, varovalo Poľsko ešte pred vlnou ruských dronov, ktoré v stredu prenikli do poľského vzdušného priestoru.

Česko v reakcii na ruské drony vyšle do Poľska vrtuľníkovú jednotku

Česko v reakcii na ruské drony vyšle do Poľska vrtuľníkovú jednotku

DNES - 6:11Zahraničné

Česko pomôže Poľsku v zaistení obrany voči aktuálnym hrozbám v súvislosti s dopadmi ruských dronov na poľské územie a je pripravené do Poľska vyslať vrtuľníkovú jednotku pre špeciálne operácie.

Konzervatívny aktivista Charlie Kirk zomrel po streľbe na univerzite v Utahu

Konzervatívny aktivista Charlie Kirk zomrel po streľbe na univerzite v Utahu

DNES - 6:08Zahraničné

Zomrel vplyvný americký konzervatívny aktivista Charlie Kirk, ktorého postrelili v stredu počas podujatia na univerzite v štáte Utah. Potvrdil to prezident USA Donald Trump.

Vosveteit.sk
Kontroverzný harvardský vedec šokuje: Takto vraj vieme odhaliť blížiacu sa mimozemskú flotiluKontroverzný harvardský vedec šokuje: Takto vraj vieme odhaliť blížiacu sa mimozemskú flotilu
Nový čínsky stealth dron Type B desí vojenských expertov. Toto už nie je len maketaNový čínsky stealth dron Type B desí vojenských expertov. Toto už nie je len maketa
S týmto nikto nerátal: Ľad vo východnej Antarktíde mizne omnoho rýchlejšie, než ukazovali predpovedeS týmto nikto nerátal: Ľad vo východnej Antarktíde mizne omnoho rýchlejšie, než ukazovali predpovede
Francúzi spustili Nostradama, najväčší radar v Európe. Vidí hlboko do Ruska a sleduje ich rakety v reálnom časeFrancúzi spustili Nostradama, najväčší radar v Európe. Vidí hlboko do Ruska a sleduje ich rakety v reálnom čase
Na svete je nová riadená strela odpaľovaná priamo z tanku. Dokáže zasiahnuť ruské ciele z veľkej vzdialenostiNa svete je nová riadená strela odpaľovaná priamo z tanku. Dokáže zasiahnuť ruské ciele z veľkej vzdialenosti
Smutný bizár: Žena uverila, že si píše s kozmonautom, ktorému vo vesmíre dochádza kyslík. Poslala mu tisíce eur, aby si ho dokúpilSmutný bizár: Žena uverila, že si píše s kozmonautom, ktorému vo vesmíre dochádza kyslík. Poslala mu tisíce eur, aby si ho dokúpil
AKTUÁLNE: Nový trojan RatOn mieri na Slovensko. Ukradne ti peniaze aj kryptomeny a môže zablokovať mobilAKTUÁLNE: Nový trojan RatOn mieri na Slovensko. Ukradne ti peniaze aj kryptomeny a môže zablokovať mobil
Google vyhľadávanie sa čoskoro zásadne zmeniť. Spoločnosť tlačí na funkciu, z ktorej nie sú všetci nadšeníGoogle vyhľadávanie sa čoskoro zásadne zmeniť. Spoločnosť tlačí na funkciu, z ktorej nie sú všetci nadšení
Netflix v septembri valcuje konkurenciu. V najbližších dňoch pribudnú tieto filmové a seriálové novinkyNetflix v septembri valcuje konkurenciu. V najbližších dňoch pribudnú tieto filmové a seriálové novinky
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP