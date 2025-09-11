  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Štvrtok, 11.9.2025Meniny má Bystrík
16°Bratislava

Česko v reakcii na ruské drony vyšle do Poľska vrtuľníkovú jednotku

  • DNES - 6:11
  • Praha/Varšava
Česko v reakcii na ruské drony vyšle do Poľska vrtuľníkovú jednotku

Česko pomôže Poľsku v zaistení obrany voči aktuálnym hrozbám v súvislosti s dopadmi ruských dronov na poľské územie a je pripravené do Poľska vyslať vrtuľníkovú jednotku pre špeciálne operácie. TASR o tom informuje na základe stredajšieho vyjadrenia českého ministerstva obrany.

Jednotka obsahuje stroje typu Mi-171Š v špeciálnej úprave, spresnil rezort. O jej vyslanie požiadalo Poľsko v stredajšom telefonáte českej ministerky obrany Jany Černochovej a jej poľského rezortného kolegu Wladyslawa Kosiniaka-Kamysza.

Černochová o pomoci, ktorá bude Poľsku vyslaná v rámci stále platného mandátu, informovala aj tamojšieho premiéra Petra Fialu, dodalo ministerstvo.

Poľsko je náš blízky a spoľahlivý spojenec a našu pomoc tak považujem za úplnú samozrejmosť. Dôležité je, aby pomoc prišla rýchlo a dali sme tak Rusku najavo našu jednotu. Jednotku sme pripravení vyslať v priebehu niekoľkých dní.“ uviedla Černochová.

Podľa náčelníka generálneho štábu armády ČR Karla Řehku sa počet vojakov jednotky ešte spresní podľa aktuálnej situácie a možností logistickej podpory, nepresiahne však 150, uvádza ministerstvo obrany vo vyhlásení. Řehka dodal, že počíta s nasadením po dobu troch mesiacov. Ako pripomenul, vrtuľníková jednotka v Poľsku už v uplynulých rokoch pôsobila a okrem iného sa jej príslušníci zapojili do pomoci pri katastrofálnych povodniach, ktoré Poľsko postihli.

Vyslanie vojakov umožňuje aktuálny mandát na pôsobenie síl a prostriedkov rezortu obrany ČR na roky 2025 a 2026, ktorý schválil český parlament vlani. Na základe tohto mandátu môže byť v rámci posilnenia obrany východnej hranice NATO v Estónsku, Litve, Lotyšsku, Poľsku, na Slovensku, v Maďarsku, Rumunsku a Bulharsku vyslaných celkovo do 2000 vojakov. Aktuálne českí vojaci v rámci tohto mandátu pôsobia na Slovensku, v Litve a v Lotyšsku, pripomína rezort obrany ČR.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Trump označil zastreleného aktivistu Kirka za „mučeníka“

Trump označil zastreleného aktivistu Kirka za „mučeníka“

DNES - 6:19Zahraničné

Americký prezident obvinil "radikálnu ľavicu" z prispenia k smrti Charlieho Kirka.

Bielorusko varovalo Poľsko, že do jeho vzdušného priestoru smerujú drony

Bielorusko varovalo Poľsko, že do jeho vzdušného priestoru smerujú drony

DNES - 6:12Zahraničné

Bielorusko, jeden z kľúčových spojencov Ruska, varovalo Poľsko ešte pred vlnou ruských dronov, ktoré v stredu prenikli do poľského vzdušného priestoru.

Konzervatívny aktivista Charlie Kirk zomrel po streľbe na univerzite v Utahu

Konzervatívny aktivista Charlie Kirk zomrel po streľbe na univerzite v Utahu

DNES - 6:08Zahraničné

Zomrel vplyvný americký konzervatívny aktivista Charlie Kirk, ktorého postrelili v stredu počas podujatia na univerzite v štáte Utah. Potvrdil to prezident USA Donald Trump.

Británia: Princ Harry sa po prvýkrát od roku 2024 stretol s kráľom Karolom III.

Británia: Princ Harry sa po prvýkrát od roku 2024 stretol s kráľom Karolom III.

VČERA - 21:55Zahraničné

Princ Harry pricestoval v stredu do rezidencie svojho otca kráľa Karola III. v Clarence House v Londýne.

Vosveteit.sk
Nový čínsky stealth dron Type B desí vojenských expertov. Toto už nie je len maketaNový čínsky stealth dron Type B desí vojenských expertov. Toto už nie je len maketa
S týmto nikto nerátal: Ľad vo východnej Antarktíde mizne omnoho rýchlejšie, než ukazovali predpovedeS týmto nikto nerátal: Ľad vo východnej Antarktíde mizne omnoho rýchlejšie, než ukazovali predpovede
Francúzi spustili Nostradama, najväčší radar v Európe. Vidí hlboko do Ruska a sleduje ich rakety v reálnom časeFrancúzi spustili Nostradama, najväčší radar v Európe. Vidí hlboko do Ruska a sleduje ich rakety v reálnom čase
Na svete je nová riadená strela odpaľovaná priamo z tanku. Dokáže zasiahnuť ruské ciele z veľkej vzdialenostiNa svete je nová riadená strela odpaľovaná priamo z tanku. Dokáže zasiahnuť ruské ciele z veľkej vzdialenosti
Smutný bizár: Žena uverila, že si píše s kozmonautom, ktorému vo vesmíre dochádza kyslík. Poslala mu tisíce eur, aby si ho dokúpilSmutný bizár: Žena uverila, že si píše s kozmonautom, ktorému vo vesmíre dochádza kyslík. Poslala mu tisíce eur, aby si ho dokúpil
AKTUÁLNE: Nový trojan RatOn mieri na Slovensko. Ukradne ti peniaze aj kryptomeny a môže zablokovať mobilAKTUÁLNE: Nový trojan RatOn mieri na Slovensko. Ukradne ti peniaze aj kryptomeny a môže zablokovať mobil
Google vyhľadávanie sa čoskoro zásadne zmeniť. Spoločnosť tlačí na funkciu, z ktorej nie sú všetci nadšeníGoogle vyhľadávanie sa čoskoro zásadne zmeniť. Spoločnosť tlačí na funkciu, z ktorej nie sú všetci nadšení
Netflix v septembri valcuje konkurenciu. V najbližších dňoch pribudnú tieto filmové a seriálové novinkyNetflix v septembri valcuje konkurenciu. V najbližších dňoch pribudnú tieto filmové a seriálové novinky
Čo ak mimozemšťania nebudú z mäsa a kostí a pravda je oveľa desivejšia? Prvé stretnutie môže byť omnoho hrozivejšieČo ak mimozemšťania nebudú z mäsa a kostí a pravda je oveľa desivejšia? Prvé stretnutie môže byť omnoho hrozivejšie
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP