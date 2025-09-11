Konzervatívny aktivista Charlie Kirk zomrel po streľbe na univerzite v Utahu
- DNES - 6:08
- Washington
Zomrel vplyvný americký konzervatívny aktivista Charlie Kirk, ktorého postrelili v stredu počas podujatia na univerzite v štáte Utah. Potvrdil to prezident USA Donald Trump, informuje TASR podľa správy stanice CNN a agentúr AP a DPA.
Pravicový mládežnícky aktivista Kirk bol riaditeľom a spoluzakladateľom konzervatívnej mládežníckej organizácie s názvom Turning Point USA a významným spojencom a podporovateľom Trumpa.
Na videozázname kolujúcom na sociálnych sieťach je vidieť Kirka sediaceho na vonkajšom pódiu, ako prednáša prejav k väčšiemu davu ľudí na univerzite Utah Valley University v meste Orem vo chvíli, keď padol výstrel. Kirk bol postrelený do krku, píše agentúra AFP.
Po strelcovi napriek predchádzajúcim správam o jeho zadržaní univerzitnou políciou úrady naďalej pátrajú, píše AP.
„Veľký, ba dokonca legendárny Charlie Kirk je mŕtvy,“ napísal Trump na svojej platforme Truth Social.
„Nikto nepochopil ani nemal srdce mládeže v Spojených štátoch amerických lepšie ako Charlie. Milovali a obdivovali ho VŠETCI, najmä ja, a teraz už medzi nami nie je,“ dodal a vyjadril Kirkovej rodine svoju sústrasť.
Kirk síce nezastával volenú funkciu, bol však vplyvnou silou v konzervatívnej politike na miestnej úrovni, moderoval populárny podcast a priťahoval milióny sledovateľov na sociálnych sieťach, pripomína agentúra DPA. Vystupoval aj na zhromaždeniach Trumpovej kampane k minuloročným voľbám a zúčastnil sa aj na jeho inaugurácii.
Politické násilie je rastúcim problémom v hlboko polarizovaných Spojených štátoch a postihuje rovnako republikánov aj demokratov na všetkých úrovniach vlády, uzatvára DPA.
Trump označil zastreleného aktivistu Kirka za „mučeníka“
Americký prezident obvinil "radikálnu ľavicu" z prispenia k smrti Charlieho Kirka.
