Británia: Princ Harry sa po prvýkrát od roku 2024 stretol s kráľom Karolom III.
- DNES - 21:55
- Londýn
Princ Harry pricestoval v stredu do rezidencie svojho otca kráľa Karola III. v Clarence House v Londýne. Podľa britských médií sa stretli po prvýkrát od februára 2024. TASR o tom informuje podľa správ agentúr AFP a AP.
Karol III. sa v stredu vrátil zo Škótska a v britskej tlači to vyvolalo špekulácie o dlho očakávanom stretnutí so synom.
Harry prerušil vzťahy s kráľovskou rodinou v roku 2020 a presťahoval sa do Kalifornie. Vlani priletel do Spojeného kráľovstva, aby sa stretol s otcom, keď mu bola diagnostikovaná rakovina, na ktorú sa stále lieči. Harry sa na druhý deň vrátil do svojho domu v Kalifornii.
Karolov mladší syn vtedy povedal, že dúfa v „zmierenie“, pretože „nevie, koľko času ešte má jeho otec“. Od ich posledného stretnutia bol v Spojenom kráľovstve ešte trikrát, ale nestretol sa so svojím otcom.
Začiatkom júla sa kráľov tlačový tajomník a princov šéf komunikácie stretli v Londýne. Ich fotografiu, ako spolu sedia na súkromnej terase, uverejnil nedeľník Mail on Sunday, čo vyvolalo špekulácie o možnom stretnutí kráľa s princom.
Podľa zdroja blízkeho kráľovskej rodine sa Harry v stredu stretol s kráľom na súkromnom čaji. Podľa reportéra AFP Harryho auto opustilo Clarence House menej ako hodinu po príchode. Kráľ sa vo štvrtok vráti do svojho škótskeho sídla Balmoral Castle. Buckinghamský palác na žiadosť o komentár nereagoval.
Harry v pondelok navštívil hrob svojej babičky, kráľovnej Alžbety II., ktorá zomrela 8. septembra 2022, a má naplánovaných niekoľko charitatívnych podujatí.
Princ prostredníctvom svojej charitatívnej organizácie daruje 500.000 dolárov na projekty s cieľom vyvinúť protetické pomôcky a poskytnúť pomoc deťom z Gazy a Ukrajiny.
Tri granty, ktoré oznámili Harry a jeho manželka Meghan z nadácie Archewell Foundation, zahŕňajú 200.000 dolárov pre Svetovú zdravotnícku organizáciu (WHO) na podporu evakuácie z Gazy do Jordánska a 150.000 dolárov pre charitatívnu organizáciu Save the Children zameranej na poskytovanie humanitárnej pomoci v Gaze. Tretí grant 150.000 dolárov bol určený pre Centrum pre štúdium zranení spôsobených výbuchmi.
Zelenskyj: Musíme vytvoriť účinný vzdušný štít nad Európou
Vniknutie ruských dronov do Poľska znamená, že Európa musí pracovať na vytvorení spoločnej protivzdušnej obrany a "účinnom vzdušnom štíte".
Sikorski vyzval Orbána, aby odsúdil ruskú agresiu
Poľský minister zahraničných vecí Radoslaw Sikorski v stredu otvorene kritizoval maďarského premiéra Viktora Orbána za jeho postoj k incidentu s ruskými dronmi.
Biely dom sleduje vývoj v Poľsku po zostrelení ruských dronov
Americký prezident Donald Trump v stredu reagoval na najnovšie narušenie vzdušného priestoru Poľska ako člena NATO pri ruskom dronovom útoku.
Pellegrini: Slovensko stojí pevne na strane Poľska
Slovenský prezident Peter Pellegrini odsúdil v stredu narušenie poľského vzdušného priestoru ruskými dronmi, ku ktorému došlo počas uplynulej noci.