Streda, 10.9.2025Meniny má Oleg
18°Bratislava

Zelenskyj: Musíme vytvoriť účinný vzdušný štít nad Európou

  • DNES - 21:05
  • Kyjev
Vniknutie ruských dronov do Poľska znamená, že Európa musí pracovať na vytvorení spoločnej protivzdušnej obrany a "účinnom vzdušnom štíte". Uviedol to v stredu ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, informuje TASR podľa agentúr Reuters a AFP.

Musíme pracovať na spoločnom systéme protivzdušnej obrany a vytvoriť účinný vzdušný štít nad Európou,“ uviedol Zelenskyj na platforme Telegram po telefonáte s poľským premiérom Donaldom Tuskom, generálnym tajomníkom NATO Markom Ruttem a ďalšími európskymi lídrami.

Ukrajina to navrhovala už dávno. Existujú v tomto (smere) konkrétne rozhodnutia. Musíme reagovať spoločne na všetky súčasné výzvy a byť pripravení na možné hrozby pre všetkých Európanov v budúcnosti,“ povedal ukrajinský prezident.

V pravidelnom večernom príhovore zároveň kritizoval lídrov krajín sveta za to, že podľa neho po preniknutí ruských dronov do vzdušného priestoru Poľska nekonajú.

Bolo dosť než viac vyhlásení, ale doteraz sa nepodnikli žiadne kroky. Rusi testujú hranice toho, čo je možné. Testujú reakciu. Zaznamenávajú, ako reagujú ozbrojené sily krajín NATO,“ doplnil podľa AFP.

Zdroj: Info.sk, TASR
