Sikorski vyzval Orbána, aby odsúdil ruskú agresiu
- DNES - 21:00
- Budapešť/Varšava
Poľský minister zahraničných vecí Radoslaw Sikorski v stredu otvorene kritizoval maďarského premiéra Viktora Orbána za jeho postoj k incidentu s ruskými dronmi a vyzval ho, aby okrem iného zrušil blokovanie fondov Európskej únie určených na obranné účely. Informuje o tom spravodajca TASR v Budapešti.
„Nie, Viktor,“ napísal šéf poľskej diplomacie na platforme X k Orbánovmu vyjadreniu na sociálnych sieťach a dodal, že uvedený incident s bezpilotnými lietadlami dokazuje, že maďarský premiér by mal jasne vyhlásiť, že odsudzuje ruskú agresiu.
Sikorski podčiarkol, že Orbán by mal ukončiť blokovanie obranných fondov EÚ, mal by podporiť prísnejšie sankcie a mal by stiahnuť svoje veto v otázke začatia prístupových rokovaní Ukrajiny s EÚ.
Orbán na sociálnych sieťach najskôr uviedol iba to, že Maďarsko vyjadruje plnú solidaritu s Poľskom v súvislosti s incidentom s dronom z minulej noci. Dodal, že udalosti, ku ktorým došlo, ukazujú, že politika maďarskej vlády zameraná na podporu mieru je opodstatnená a rozumná.
Maďarský ministerský predseda neskôr zverejnil ďalší príspevok, v ktorom už vyhlásil, že s veľkou pravdepodobnosťou išlo o ruské drony. „Naše stanovisko je, že sme solidárni s Poľskom. Poľsko je priateľská a spojenecká krajina, keďže je takisto členom NATO. Cudzia vojenská technika sa dostala do Poľska. Bez ohľadu na to, ako sa to stalo, stojíme pri Poliakoch. Poľský vzdušný priestor je nedotknuteľný, Poliaci sa v tom môžu na nás vždy spoľahnúť,“ dodal Orbán.
