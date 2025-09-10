Biely dom sleduje vývoj v Poľsku po zostrelení ruských dronov
- DNES - 20:57
- Washington
Americký prezident Donald Trump v stredu reagoval na najnovšie narušenie vzdušného priestoru Poľska ako člena NATO pri ruskom dronovom útoku. Biely dom zároveň zdôraznil, že sleduje vývoj situácie, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.
„Čo má znamenať toto narušenie poľského vzdušného priestoru dronmi? Poďme na to," napísal Trump na svojej sociálnej sieti Truth bez toho, aby bezprostredne objasnil význam svojho príspevku. Americký líder už cez víkend varoval, že je pripravený uvaliť na Moskvu ďalšie sankcie za pokračujúcu vojnu na Ukrajine.
Biely dom v stredu oznámil, že Trump bude čoskoro hovoriť s poľským prezidentom Karolom Nawrockým, ktorý minulý týždeň navštívil Oválnu pracovňu. „Prezident Trump a Biely dom sledujú správy z Poľska a dnes je naplánovaný aj rozhovor prezidenta Trumpa s prezidentom Nawrockým,“ povedal agentúre AFP predstaviteľ Bieleho domu pod zámienkou zachovania anonymity.
K incidentu nad Poľskom došlo v noci, keď Rusko spustilo sériu leteckých útokov na Ukrajinu. Moskva pri nich cielila aj na západoukrajinské mesto Ľvov, ktoré leží 70 kilometrov od poľských hraníc.
Operačné velenie poľských ozbrojených síl uviedlo, že počas nočného útoku Ruska na Ukrajinu bol najmenej 19-krát narušený poľský vzdušný priestor. Tri drony boli zostrelené poľským a spojeneckým letectvom, čo premiér Tusk označil za bezprecedentné použitie zbraní poľským letectvom v novodobej histórii.
Generálny tajomník Organizácie Spojených národov António Guterres v stredu varoval pred rizikom rozšírenia vojny. „Tento incident... opäť podčiarkuje regionálny dosah a skutočné riziko rozšírenia tohto ničivého konfliktu,“ zdôraznil hovorca OSN Stéphane Dujarric.
Ruské ministerstvo obrany poprelo, že by sa zameriavalo na Poľsko, a rezort diplomacie obvinil Varšavu zo šírenia „mýtov“ s cieľom eskalovať vojnu na Ukrajine.
Zelenskyj: Musíme vytvoriť účinný vzdušný štít nad Európou
Vniknutie ruských dronov do Poľska znamená, že Európa musí pracovať na vytvorení spoločnej protivzdušnej obrany a "účinnom vzdušnom štíte".
Sikorski vyzval Orbána, aby odsúdil ruskú agresiu
Poľský minister zahraničných vecí Radoslaw Sikorski v stredu otvorene kritizoval maďarského premiéra Viktora Orbána za jeho postoj k incidentu s ruskými dronmi.
Pellegrini: Slovensko stojí pevne na strane Poľska
Slovenský prezident Peter Pellegrini odsúdil v stredu narušenie poľského vzdušného priestoru ruskými dronmi, ku ktorému došlo počas uplynulej noci.
Trump požaduje trest smrti pre vraha utečenkyne z Ukrajiny
Americký prezident Donald Trump v stredu požadoval trest smrti pre muža, ktorý v auguste v prímestskom vlaku v štáte Severná Karolína na smrť dobodal ukrajinskú utečenkyňu.