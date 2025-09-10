  • Články
Tragická nehoda: V križovatke sa zrazilo auto s motorkou

  • DNES - 20:28
  • Košice
Zrážka motocyklistu s autom si vyžiadala obeť.

V mestskej časti Barca v Košiciach došlo dnes večer k tragickej dopravnej nehode. Na križovatke ulíc Osloboditeľov a Cínová sa zrazilo osobné auto s motocyklom. Zrážka mala, žiaľ, fatálne následky. O udalosti informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Košiciach prostredníctvom sociálnej siete.

Podľa prvotných informácií došlo k vážnej zrážke v smere od mestskej časti Barca na mosty VSS. Na miesto boli okamžite vyslané všetky záchranné zložky. Napriek ich úsiliu si nehoda vyžiadala život jedného z účastníkov.

Dopravné obmedzenia v oblasti

Nehoda spôsobila v lokalite rozsiahle dopravné komplikácie. Polícia musela cestu v danom úseku úplne uzavrieť a začala s odkláňaním dopravy.

Vodiči osobných vozidiel sú presmerovávaní cez okolité ulice v rámci mestskej časti Barca. Nákladná doprava je odkláňaná na trase cez Hanisku a Ľudvíkov dvor.

Polícia na mieste riadi premávku a vyzýva vodičov, aby rešpektovali jej pokyny a v prípade možnosti sa tomuto úseku úplne vyhli. Presná príčina a okolnosti tragickej nehody sú predmetom ďalšieho vyšetrovania.

Zdroj: Info.sk, facebook.com/KRPZKE
