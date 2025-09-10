Tragická nehoda: V križovatke sa zrazilo auto s motorkou
Zrážka motocyklistu s autom si vyžiadala obeť.
V mestskej časti Barca v Košiciach došlo dnes večer k tragickej dopravnej nehode. Na križovatke ulíc Osloboditeľov a Cínová sa zrazilo osobné auto s motocyklom. Zrážka mala, žiaľ, fatálne následky. O udalosti informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Košiciach prostredníctvom sociálnej siete.
Podľa prvotných informácií došlo k vážnej zrážke v smere od mestskej časti Barca na mosty VSS. Na miesto boli okamžite vyslané všetky záchranné zložky. Napriek ich úsiliu si nehoda vyžiadala život jedného z účastníkov.
Dopravné obmedzenia v oblasti
Nehoda spôsobila v lokalite rozsiahle dopravné komplikácie. Polícia musela cestu v danom úseku úplne uzavrieť a začala s odkláňaním dopravy.
Vodiči osobných vozidiel sú presmerovávaní cez okolité ulice v rámci mestskej časti Barca. Nákladná doprava je odkláňaná na trase cez Hanisku a Ľudvíkov dvor.
Polícia na mieste riadi premávku a vyzýva vodičov, aby rešpektovali jej pokyny a v prípade možnosti sa tomuto úseku úplne vyhli. Presná príčina a okolnosti tragickej nehody sú predmetom ďalšieho vyšetrovania.
