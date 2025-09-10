  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Streda, 10.9.2025Meniny má Oleg
18°Bratislava

Z trhu sťahujú obľúbený mäsový výrobok

  • DNES - 20:15
  • Praha
Z trhu sťahujú obľúbený mäsový výrobok

Zákazníci by tento produkt nemali konzumovať.

Obchodný reťazec v Česku upozorňuje na stiahnutie produktu z predaja. Ide o klobásu značky Kmotr, v ktorej našli vysoký obsah olova. Informoval o tom obchodný reťazec Makro na svojej stránke.

Z trhu sťahujú Mysliveckú klobásu od českého dodávateľa KMOTR Masna Kroměříž. Ako informovala vedúca oddelenia kvality Makro Cash & Carry ČR Petra Bártová, k stiahnutiu výrobku z trhu pristúpili po vykonaní laboratórnych rozborov klobásy. V klobásach zistili nadlimitný obsah olova.

Foto: kmotr.cz

Ide o produkt s označením 426 454 Myslivecká klobása 180 g s dátumom minimálnej trvanlivosti (DMT) 27.9.2025, šarže L0606251.

“Ak ste si výrobok s uvedeným dátumom spotreby a číslom šarže zakúpili a máte ho k dispozícii, prosíme vás, aby ste ho nekonzumovali,” uviedla Bártová.

Výrobok bol v predajniach Makro dostupný od 1.8.2025 do 9.9.2025. Výrobok je možné vrátiť do 27.9.2025 v ktorejkoľvek predajni Makro.

„V prípade, že nie ste z akéhokoľvek dôvodu schopní predajný doklad predložiť, pre urýchlenie pri vrátení výrobku požiadajte obsluhu zákazníckeho servisu o mimoriadne vystavenie duplikátu dokladu,” dodala Bártová.

Zdroj: Info.sk, makro.cz
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Najbohatší človek sveta: Tento muž predbehol Elona Muska

Najbohatší človek sveta: Tento muž predbehol Elona Muska

DNES - 20:58Ekonomické

Zakladateľ spoločnosti Oracle Larry Ellison sa stal najbohatším človekom sveta.

Vláda podľa podnikateľov opäť zaťažuje zamestnancov a firmy, úspory má len na papieri

Vláda podľa podnikateľov opäť zaťažuje zamestnancov a firmy, úspory má len na papieri

DNES - 18:13Ekonomické

Zamestnávatelia združení v Republikovej únii zamestnávateľov ani Združenie podnikateľov Slovenska nesúhlasia s tretím konsolidačným balíkom, ktorý v utorok predstavil minister financií Ladislav Kamenický.

Opozičné PS zvoláva na utorok protest proti ohlásenej konsolidácii

Opozičné PS zvoláva na utorok protest proti ohlásenej konsolidácii

DNES - 15:48Ekonomické

Ohlásené konsolidačné opatrenia na budúci rok sú vyhlásením vojny pracujúcim ľuďom na Slovensku. Ich situácia je už teraz zlá a môže sa stať neúnosnou.

Galek: Účasť Ruska na výstavbe jadrového zdroja ohrozí energetickú bezpečnosť

Galek: Účasť Ruska na výstavbe jadrového zdroja ohrozí energetickú bezpečnosť

DNES - 14:59Ekonomické

Ponuka premiéra Roberta Fica (Smer-SD) na stretnutí s ruským prezidentom Vladimirom Putinom, aby sa Rusko spolupodieľalo na výstavbe nového jadrového zdroja, je ohrozením energetickej bezpečnosti Slovenska.

Vosveteit.sk
Nový čínsky stealth dron Type B desí vojenských expertov. Toto už nie je len maketaNový čínsky stealth dron Type B desí vojenských expertov. Toto už nie je len maketa
S týmto nikto nerátal: Ľad vo východnej Antarktíde mizne omnoho rýchlejšie, než ukazovali predpovedeS týmto nikto nerátal: Ľad vo východnej Antarktíde mizne omnoho rýchlejšie, než ukazovali predpovede
Francúzi spustili Nostradama, najväčší radar v Európe. Vidí hlboko do Ruska a sleduje ich rakety v reálnom časeFrancúzi spustili Nostradama, najväčší radar v Európe. Vidí hlboko do Ruska a sleduje ich rakety v reálnom čase
Na svete je nová riadená strela odpaľovaná priamo z tanku. Dokáže zasiahnuť ruské ciele z veľkej vzdialenostiNa svete je nová riadená strela odpaľovaná priamo z tanku. Dokáže zasiahnuť ruské ciele z veľkej vzdialenosti
Smutný bizár: Žena uverila, že si píše s kozmonautom, ktorému vo vesmíre dochádza kyslík. Poslala mu tisíce eur, aby si ho dokúpilSmutný bizár: Žena uverila, že si píše s kozmonautom, ktorému vo vesmíre dochádza kyslík. Poslala mu tisíce eur, aby si ho dokúpil
AKTUÁLNE: Nový trojan RatOn mieri na Slovensko. Ukradne ti peniaze aj kryptomeny a môže zablokovať mobilAKTUÁLNE: Nový trojan RatOn mieri na Slovensko. Ukradne ti peniaze aj kryptomeny a môže zablokovať mobil
Google vyhľadávanie sa čoskoro zásadne zmeniť. Spoločnosť tlačí na funkciu, z ktorej nie sú všetci nadšeníGoogle vyhľadávanie sa čoskoro zásadne zmeniť. Spoločnosť tlačí na funkciu, z ktorej nie sú všetci nadšení
Netflix v septembri valcuje konkurenciu. V najbližších dňoch pribudnú tieto filmové a seriálové novinkyNetflix v septembri valcuje konkurenciu. V najbližších dňoch pribudnú tieto filmové a seriálové novinky
Čo ak mimozemšťania nebudú z mäsa a kostí a pravda je oveľa desivejšia? Prvé stretnutie môže byť omnoho hrozivejšieČo ak mimozemšťania nebudú z mäsa a kostí a pravda je oveľa desivejšia? Prvé stretnutie môže byť omnoho hrozivejšie
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP