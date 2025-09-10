Z trhu sťahujú obľúbený mäsový výrobok
- DNES - 20:15
- Praha
Zákazníci by tento produkt nemali konzumovať.
Obchodný reťazec v Česku upozorňuje na stiahnutie produktu z predaja. Ide o klobásu značky Kmotr, v ktorej našli vysoký obsah olova. Informoval o tom obchodný reťazec Makro na svojej stránke.
Z trhu sťahujú Mysliveckú klobásu od českého dodávateľa KMOTR Masna Kroměříž. Ako informovala vedúca oddelenia kvality Makro Cash & Carry ČR Petra Bártová, k stiahnutiu výrobku z trhu pristúpili po vykonaní laboratórnych rozborov klobásy. V klobásach zistili nadlimitný obsah olova.
Foto: kmotr.cz
Ide o produkt s označením 426 454 Myslivecká klobása 180 g s dátumom minimálnej trvanlivosti (DMT) 27.9.2025, šarže L0606251.
“Ak ste si výrobok s uvedeným dátumom spotreby a číslom šarže zakúpili a máte ho k dispozícii, prosíme vás, aby ste ho nekonzumovali,” uviedla Bártová.
Výrobok bol v predajniach Makro dostupný od 1.8.2025 do 9.9.2025. Výrobok je možné vrátiť do 27.9.2025 v ktorejkoľvek predajni Makro.
„V prípade, že nie ste z akéhokoľvek dôvodu schopní predajný doklad predložiť, pre urýchlenie pri vrátení výrobku požiadajte obsluhu zákazníckeho servisu o mimoriadne vystavenie duplikátu dokladu,” dodala Bártová.
