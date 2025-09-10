Pellegrini: Slovensko stojí pevne na strane Poľska
- DNES - 19:20
- Bratislava/Osaka
Slovenský prezident Peter Pellegrini odsúdil v stredu narušenie poľského vzdušného priestoru ruskými dronmi, ku ktorému došlo počas uplynulej noci.
Slovensko stojí pevne na strane Poľska, svojho suseda a spojenca, napísal na sociálnej sieti. Zdôraznil tiež potrebu posilňovania protivzdušnej obrany NATO, informuje TASR.
„Takéto závažné narušenie našej spoločnej bezpečnosti je absolútne neprijateľné. Slovensko je v kontakte s Poľskom a našimi spojencami, aby pokojne posúdilo situáciu,“ uviedol Pellegrini. „Musíme pokračovať v našom úsilí o posilnenie protivzdušnej obrany NATO a ochrany spojencov na východnom krídle vrátane Slovenska,“ doplnila hlava štátu.
Pellegrini predtým počas návštevy Japonska vyzval na deeskaláciu napätia a upozornil na absenciu protivzdušnej obrany na Slovensku, informoval osobitný spravodajca TASR.
„Chcel by som poukázať na to, čo hovorím veľmi často, v akom veľmi nebezpečnom postavení sa dnes nachádza SR, ktorá nemá a nedisponuje žiadnym prostriedkom protivzdušnej ochrany,“ uviedla hlava štátu. Absencia protivzdušnej obrany je podľa Pellegriniho hazardom s bezpečnosťou, takže je potrebné urobiť všetko pre to, aby Slovensko takýto systém zabezpečilo.
Operačné velenie poľských ozbrojených síl uviedlo, že počas nočného útoku Ruska na Ukrajinu bol najmenej 19-krát narušený poľský vzdušný priestor. Tri drony boli zostrelené poľským a spojeneckým letectvom. Na žiadosť Poľska sa v stredu uskutočnili konzultácie členských štátov NATO podľa článku štyri Severoatlantickej zmluvy.
