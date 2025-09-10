  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Streda, 10.9.2025Meniny má Oleg
19°Bratislava

SHMÚ varuje pred intenzívnym dažďom a povodňami

  • DNES - 19:10
  • Bratislava
SHMÚ varuje pred intenzívnym dažďom a povodňami

Na väčšine územia platia výstrahy druhého stupňa pred intenzívnym dažďom.

Takmer vo všetkých krajoch Slovenska platia výstrahy druhého stupňa pred intenzívnym dažďom. Mnohé z nich majú predbežnú platnosť až do štvrtka (11. 9.). Informuje o tom Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na svojom webe. Pre väčšinu okresov Bratislavského, Trnavského, Trenčianskeho, Nitrianskeho, Banskobystrického a časti Žilinského a Košického kraja vydal aj výstrahy pred povodňami.

Vo viacerých okresoch očakávajú meteorológovia ojedinelý výskyt intenzívneho dažďa s úhrnom zrážok viac ako 50 milimetrov. Časť zrážok môže spadnúť pri búrkach. „Tento úhrn zrážok predstavuje zvýšené nebezpečenstvo pre ľudské aktivity,“ dodali.

Povodňová aktivita na vodných tokoch sa môže podľa ich slov objaviť vzhľadom na intenzívny trvalý dážď. „Intenzívny dážď môže vyvolať prechodný výrazný vzostup vodných hladín a rozvodnenie najmä malých tokov. Je predpoklad výskytu sprievodných povodňových javov aj mimo tokov,“ spresnil SHMÚ.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
V tuneli Sitina sa zrazilo päť áut

V tuneli Sitina sa zrazilo päť áut

DNES - 18:34Domáce

Vodiči sa zdržia minimálne 15 minút.

Šaško: Mojou ambíciou je trpezlivo vysvetľovať, prečo je očkovanie dôležité

Šaško: Mojou ambíciou je trpezlivo vysvetľovať, prečo je očkovanie dôležité

DNES - 17:47Domáce

Uviedol to šéf rezortu zdravotníctva Kamil Šaško v rámci novinárskych otázok v parlamente.

SaS: Incident s dronmi v Poľsku je otvorenou provokáciou zo strany Ruska

SaS: Incident s dronmi v Poľsku je otvorenou provokáciou zo strany Ruska

DNES - 14:57Domáce

Narušenie poľského vzdušného priestoru ruskými dronmi je vážnou hrozbou pre bezpečnosť celej Európy a otvorenou provokáciou zo strany Ruskej federácie.

Naď podľa Kaliňáka klame. Systémy Mantis a KUB nie sú v skladoch, no majú zásadný problém

Naď podľa Kaliňáka klame. Systémy Mantis a KUB nie sú v skladoch, no majú zásadný problém

DNES - 14:28Domáce

Exminister obrany Jaroslav Naď podľa aktuálneho šéfa rezortu Roberta Kaliňáka klame, ak hovorí, že systémy protivzdušnej obrany Mantis a KUB odložila vláda do skladu.

Vosveteit.sk
S týmto nikto nerátal: Ľad vo východnej Antarktíde mizne omnoho rýchlejšie, než ukazovali predpovedeS týmto nikto nerátal: Ľad vo východnej Antarktíde mizne omnoho rýchlejšie, než ukazovali predpovede
Francúzi spustili Nostradama, najväčší radar v Európe. Vidí hlboko do Ruska a sleduje ich rakety v reálnom časeFrancúzi spustili Nostradama, najväčší radar v Európe. Vidí hlboko do Ruska a sleduje ich rakety v reálnom čase
Na svete je nová riadená strela odpaľovaná priamo z tanku. Dokáže zasiahnuť ruské ciele z veľkej vzdialenostiNa svete je nová riadená strela odpaľovaná priamo z tanku. Dokáže zasiahnuť ruské ciele z veľkej vzdialenosti
Smutný bizár: Žena uverila, že si píše s kozmonautom, ktorému vo vesmíre dochádza kyslík. Poslala mu tisíce eur, aby si ho dokúpilSmutný bizár: Žena uverila, že si píše s kozmonautom, ktorému vo vesmíre dochádza kyslík. Poslala mu tisíce eur, aby si ho dokúpil
AKTUÁLNE: Nový trojan RatOn mieri na Slovensko. Ukradne ti peniaze aj kryptomeny a môže zablokovať mobilAKTUÁLNE: Nový trojan RatOn mieri na Slovensko. Ukradne ti peniaze aj kryptomeny a môže zablokovať mobil
Google vyhľadávanie sa čoskoro zásadne zmeniť. Spoločnosť tlačí na funkciu, z ktorej nie sú všetci nadšeníGoogle vyhľadávanie sa čoskoro zásadne zmeniť. Spoločnosť tlačí na funkciu, z ktorej nie sú všetci nadšení
Netflix v septembri valcuje konkurenciu. V najbližších dňoch pribudnú tieto filmové a seriálové novinkyNetflix v septembri valcuje konkurenciu. V najbližších dňoch pribudnú tieto filmové a seriálové novinky
Čo ak mimozemšťania nebudú z mäsa a kostí a pravda je oveľa desivejšia? Prvé stretnutie môže byť omnoho hrozivejšieČo ak mimozemšťania nebudú z mäsa a kostí a pravda je oveľa desivejšia? Prvé stretnutie môže byť omnoho hrozivejšie
Čína predbehla svet. Darwin Monkey s čipmi Darwin 3 napodobňuje mozog. Ide o najväčší superpočítač na sveteČína predbehla svet. Darwin Monkey s čipmi Darwin 3 napodobňuje mozog. Ide o najväčší superpočítač na svete
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP