SHMÚ varuje pred intenzívnym dažďom a povodňami
Na väčšine územia platia výstrahy druhého stupňa pred intenzívnym dažďom.
Takmer vo všetkých krajoch Slovenska platia výstrahy druhého stupňa pred intenzívnym dažďom. Mnohé z nich majú predbežnú platnosť až do štvrtka (11. 9.). Informuje o tom Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na svojom webe. Pre väčšinu okresov Bratislavského, Trnavského, Trenčianskeho, Nitrianskeho, Banskobystrického a časti Žilinského a Košického kraja vydal aj výstrahy pred povodňami.
Vo viacerých okresoch očakávajú meteorológovia ojedinelý výskyt intenzívneho dažďa s úhrnom zrážok viac ako 50 milimetrov. Časť zrážok môže spadnúť pri búrkach. „Tento úhrn zrážok predstavuje zvýšené nebezpečenstvo pre ľudské aktivity,“ dodali.
Povodňová aktivita na vodných tokoch sa môže podľa ich slov objaviť vzhľadom na intenzívny trvalý dážď. „Intenzívny dážď môže vyvolať prechodný výrazný vzostup vodných hladín a rozvodnenie najmä malých tokov. Je predpoklad výskytu sprievodných povodňových javov aj mimo tokov,“ spresnil SHMÚ.
V tuneli Sitina sa zrazilo päť áut
Vodiči sa zdržia minimálne 15 minút.
Šaško: Mojou ambíciou je trpezlivo vysvetľovať, prečo je očkovanie dôležité
Uviedol to šéf rezortu zdravotníctva Kamil Šaško v rámci novinárskych otázok v parlamente.
SaS: Incident s dronmi v Poľsku je otvorenou provokáciou zo strany Ruska
Narušenie poľského vzdušného priestoru ruskými dronmi je vážnou hrozbou pre bezpečnosť celej Európy a otvorenou provokáciou zo strany Ruskej federácie.
Naď podľa Kaliňáka klame. Systémy Mantis a KUB nie sú v skladoch, no majú zásadný problém
Exminister obrany Jaroslav Naď podľa aktuálneho šéfa rezortu Roberta Kaliňáka klame, ak hovorí, že systémy protivzdušnej obrany Mantis a KUB odložila vláda do skladu.