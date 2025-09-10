V tuneli Sitina sa zrazilo päť áut
Vodiči sa zdržia minimálne 15 minút.
V tuneli Sitina smerom do Petržalky sa zrazilo päť áut, vodiči sa zdržia minimálne 15 minút. Pre TASR to potvrdila hovorkyňa bratislavskej krajskej polície Katarína Bartošová.
Spresnila, že išlo o škodovú udalosť, nie nehodu. Zelená vlna STVR na svojom webe upozornila, že v tuneli je blokovaný ľavý pruh, vodičov preto vyzvala na zvýšené brzdenie. Tí sa zdržia pol hodinu v Bratislave na Gagarinovej smerom do Vrakune a na výjazde z Bratislavy do Senca.
Ďalších 10 až 20 minút treba počítať so zdržaním v hlavnom meste na Lamačskej ceste smerom do Malaciek, na Karadžičovej smerom na Rázusovo nábrežie aj na Bajkalskej smerom na R7.
SHMÚ varuje pred intenzívnym dažďom a povodňami
Na väčšine územia platia výstrahy druhého stupňa pred intenzívnym dažďom.
Šaško: Mojou ambíciou je trpezlivo vysvetľovať, prečo je očkovanie dôležité
Uviedol to šéf rezortu zdravotníctva Kamil Šaško v rámci novinárskych otázok v parlamente.
SaS: Incident s dronmi v Poľsku je otvorenou provokáciou zo strany Ruska
Narušenie poľského vzdušného priestoru ruskými dronmi je vážnou hrozbou pre bezpečnosť celej Európy a otvorenou provokáciou zo strany Ruskej federácie.
Naď podľa Kaliňáka klame. Systémy Mantis a KUB nie sú v skladoch, no majú zásadný problém
Exminister obrany Jaroslav Naď podľa aktuálneho šéfa rezortu Roberta Kaliňáka klame, ak hovorí, že systémy protivzdušnej obrany Mantis a KUB odložila vláda do skladu.