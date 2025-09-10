  • Články
V tuneli Sitina sa zrazilo päť áut

  • DNES - 18:34
  • Bratislava
Vodiči sa zdržia minimálne 15 minút.

V tuneli Sitina smerom do Petržalky sa zrazilo päť áut, vodiči sa zdržia minimálne 15 minút. Pre TASR to potvrdila hovorkyňa bratislavskej krajskej polície Katarína Bartošová.

Spresnila, že išlo o škodovú udalosť, nie nehodu. Zelená vlna STVR na svojom webe upozornila, že v tuneli je blokovaný ľavý pruh, vodičov preto vyzvala na zvýšené brzdenie. Tí sa zdržia pol hodinu v Bratislave na Gagarinovej smerom do Vrakune a na výjazde z Bratislavy do Senca.

Ďalších 10 až 20 minút treba počítať so zdržaním v hlavnom meste na Lamačskej ceste smerom do Malaciek, na Karadžičovej smerom na Rázusovo nábrežie aj na Bajkalskej smerom na R7.

Zdroj: Info.sk, TASR
