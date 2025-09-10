Vláda podľa podnikateľov opäť zaťažuje zamestnancov a firmy, úspory má len na papieri
- DNES - 18:13
- Bratislava
Zamestnávatelia združení v Republikovej únii zamestnávateľov (RÚZ) ani Združenie podnikateľov Slovenska (ZPS) nesúhlasia s tretím konsolidačným balíkom, ktorý v utorok (9. 9.) predstavil minister financií Ladislav Kamenický (Smer-SD).
Jednotlivé opatrenia sú podľa zamestnávateľského sektora dôkazom, že vláda opäť siaha po najjednoduchšom a zároveň najškodlivejšom riešení - zvyšovaní daňovo-odvodového zaťaženia na strane zamestnávateľov, zamestnancov a občanov.
„Zvyšovanie daní a odvodov ničí motiváciu investovať, zamestnávať a tvoriť nové pracovné miesta. Namiesto opatrení, ktoré by viedli k ozdraveniu verejných financií a zároveň podporili hospodársky rast, ideme cestou, ktorá vedie k úpadku,“ zdôraznil prezident RÚZ Miroslav Kiraľvarga. RÚZ opätovne vyzvala vládu, aby sa vrátila k spoločnému návrhu konsolidačných opatrení odborov a zamestnávateľov, ktorý vláde ešte počas leta sociálni partneri spoločne predložili.
Minister Kamenický pri predstavovaní opatrení upozornil, že na konsolidáciu treba pozerať ako na celok a nie je jednoduché vyvážene zložiť opatrenia v celkovej výške 2,7 miliardy eur. Minister práce Erik Tomáš (Hlas-SD) presunul zasadnutie hospodárskej a sociálnej rady o týždeň, aby sa sociálni partneri mohli s opatreniami detailne oboznámiť. „Zároveň sme sa dohodli, že ich prípadné pripomienky, ktoré budú akceptované vládou, môžu byť zapracované do zákonov aj počas nasledujúceho legislatívneho procesu v parlamente,“ uviedol Tomáš.
Podnikatelia kritizujú aj to, že vláda namiesto systematickej redukcie verejnej správy prichádza prevažne s jednorazovými či dočasnými riešeniami a vyhýba sa sektorom, ktoré reformy nevyhnutne potrebujú. „Vláda konečne hovorí aj o potrebe šetriť na strane štátu. No konkrétny plán zatiaľ nevidíme,“ upozornil prezident ZPS Ján Solík. „Už včera bolo neskoro začať so zásadnými škrtmi v prebujnenom štátnom aparáte a vo výdavkoch, na ktoré krajina nemá, namiesto ďalšieho zvyšovania bremena pre pracujúcich a podnikateľov,“ dodalo združenie podnikateľov. Podnikanie a ekonomickú aktivitu treba podľa ZPS podporovať, nie od nej odrádzať.
Podnikatelia rovnako považujú za neprijateľné aj to, že vláda opäť prijíma zásadné rozhodnutia bez predchádzajúceho rokovania so sociálnymi partnermi. Zamestnávatelia odmietajú akékoľvek ďalšie zvyšovanie daní a odvodov a ďalšie predražovanie práce.
Opozičné PS zvoláva na utorok protest proti ohlásenej konsolidácii
Ohlásené konsolidačné opatrenia na budúci rok sú vyhlásením vojny pracujúcim ľuďom na Slovensku. Ich situácia je už teraz zlá a môže sa stať neúnosnou.
Galek: Účasť Ruska na výstavbe jadrového zdroja ohrozí energetickú bezpečnosť
Ponuka premiéra Roberta Fica (Smer-SD) na stretnutí s ruským prezidentom Vladimirom Putinom, aby sa Rusko spolupodieľalo na výstavbe nového jadrového zdroja, je ohrozením energetickej bezpečnosti Slovenska.
Von der Leyenová: Eurokomisia chce uľahčiť a zjednodušiť podnikanie v Európe
Európska komisia chce podporiť konkurencieschopnosť EÚ a uľahčiť život podnikateľom a najmä inovačným firmám.
Obchodné reťazce sťahujú z predaja šunku
Pozor na obľúbenú šunku, sťahujú ju z veľkých reťazcov.