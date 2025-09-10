  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Streda, 10.9.2025Meniny má Oleg
19°Bratislava

Vláda podľa podnikateľov opäť zaťažuje zamestnancov a firmy, úspory má len na papieri

  • DNES - 18:13
  • Bratislava
Vláda podľa podnikateľov opäť zaťažuje zamestnancov a firmy, úspory má len na papieri

Zamestnávatelia združení v Republikovej únii zamestnávateľov (RÚZ) ani Združenie podnikateľov Slovenska (ZPS) nesúhlasia s tretím konsolidačným balíkom, ktorý v utorok (9. 9.) predstavil minister financií Ladislav Kamenický (Smer-SD).

Jednotlivé opatrenia sú podľa zamestnávateľského sektora dôkazom, že vláda opäť siaha po najjednoduchšom a zároveň najškodlivejšom riešení - zvyšovaní daňovo-odvodového zaťaženia na strane zamestnávateľov, zamestnancov a občanov.

Zvyšovanie daní a odvodov ničí motiváciu investovať, zamestnávať a tvoriť nové pracovné miesta. Namiesto opatrení, ktoré by viedli k ozdraveniu verejných financií a zároveň podporili hospodársky rast, ideme cestou, ktorá vedie k úpadku,“ zdôraznil prezident RÚZ Miroslav Kiraľvarga. RÚZ opätovne vyzvala vládu, aby sa vrátila k spoločnému návrhu konsolidačných opatrení odborov a zamestnávateľov, ktorý vláde ešte počas leta sociálni partneri spoločne predložili.

Minister Kamenický pri predstavovaní opatrení upozornil, že na konsolidáciu treba pozerať ako na celok a nie je jednoduché vyvážene zložiť opatrenia v celkovej výške 2,7 miliardy eur. Minister práce Erik Tomáš (Hlas-SD) presunul zasadnutie hospodárskej a sociálnej rady o týždeň, aby sa sociálni partneri mohli s opatreniami detailne oboznámiť. „Zároveň sme sa dohodli, že ich prípadné pripomienky, ktoré budú akceptované vládou, môžu byť zapracované do zákonov aj počas nasledujúceho legislatívneho procesu v parlamente,“ uviedol Tomáš.

Podnikatelia kritizujú aj to, že vláda namiesto systematickej redukcie verejnej správy prichádza prevažne s jednorazovými či dočasnými riešeniami a vyhýba sa sektorom, ktoré reformy nevyhnutne potrebujú. „Vláda konečne hovorí aj o potrebe šetriť na strane štátu. No konkrétny plán zatiaľ nevidíme,“ upozornil prezident ZPS Ján Solík. „Už včera bolo neskoro začať so zásadnými škrtmi v prebujnenom štátnom aparáte a vo výdavkoch, na ktoré krajina nemá, namiesto ďalšieho zvyšovania bremena pre pracujúcich a podnikateľov,“ dodalo združenie podnikateľov. Podnikanie a ekonomickú aktivitu treba podľa ZPS podporovať, nie od nej odrádzať.

Podnikatelia rovnako považujú za neprijateľné aj to, že vláda opäť prijíma zásadné rozhodnutia bez predchádzajúceho rokovania so sociálnymi partnermi. Zamestnávatelia odmietajú akékoľvek ďalšie zvyšovanie daní a odvodov a ďalšie predražovanie práce.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Opozičné PS zvoláva na utorok protest proti ohlásenej konsolidácii

Opozičné PS zvoláva na utorok protest proti ohlásenej konsolidácii

DNES - 15:48Ekonomické

Ohlásené konsolidačné opatrenia na budúci rok sú vyhlásením vojny pracujúcim ľuďom na Slovensku. Ich situácia je už teraz zlá a môže sa stať neúnosnou.

Galek: Účasť Ruska na výstavbe jadrového zdroja ohrozí energetickú bezpečnosť

Galek: Účasť Ruska na výstavbe jadrového zdroja ohrozí energetickú bezpečnosť

DNES - 14:59Ekonomické

Ponuka premiéra Roberta Fica (Smer-SD) na stretnutí s ruským prezidentom Vladimirom Putinom, aby sa Rusko spolupodieľalo na výstavbe nového jadrového zdroja, je ohrozením energetickej bezpečnosti Slovenska.

Von der Leyenová: Eurokomisia chce uľahčiť a zjednodušiť podnikanie v Európe

Von der Leyenová: Eurokomisia chce uľahčiť a zjednodušiť podnikanie v Európe

DNES - 10:46Ekonomické

Európska komisia chce podporiť konkurencieschopnosť EÚ a uľahčiť život podnikateľom a najmä inovačným firmám.

Obchodné reťazce sťahujú z predaja šunku

Obchodné reťazce sťahujú z predaja šunku

VČERA - 21:29Ekonomické

Pozor na obľúbenú šunku, sťahujú ju z veľkých reťazcov.

Vosveteit.sk
S týmto nikto nerátal: Ľad vo východnej Antarktíde mizne omnoho rýchlejšie, než ukazovali predpovedeS týmto nikto nerátal: Ľad vo východnej Antarktíde mizne omnoho rýchlejšie, než ukazovali predpovede
Francúzi spustili Nostradama, najväčší radar v Európe. Vidí hlboko do Ruska a sleduje ich rakety v reálnom časeFrancúzi spustili Nostradama, najväčší radar v Európe. Vidí hlboko do Ruska a sleduje ich rakety v reálnom čase
Na svete je nová riadená strela odpaľovaná priamo z tanku. Dokáže zasiahnuť ruské ciele z veľkej vzdialenostiNa svete je nová riadená strela odpaľovaná priamo z tanku. Dokáže zasiahnuť ruské ciele z veľkej vzdialenosti
Smutný bizár: Žena uverila, že si píše s kozmonautom, ktorému vo vesmíre dochádza kyslík. Poslala mu tisíce eur, aby si ho dokúpilSmutný bizár: Žena uverila, že si píše s kozmonautom, ktorému vo vesmíre dochádza kyslík. Poslala mu tisíce eur, aby si ho dokúpil
AKTUÁLNE: Nový trojan RatOn mieri na Slovensko. Ukradne ti peniaze aj kryptomeny a môže zablokovať mobilAKTUÁLNE: Nový trojan RatOn mieri na Slovensko. Ukradne ti peniaze aj kryptomeny a môže zablokovať mobil
Google vyhľadávanie sa čoskoro zásadne zmeniť. Spoločnosť tlačí na funkciu, z ktorej nie sú všetci nadšeníGoogle vyhľadávanie sa čoskoro zásadne zmeniť. Spoločnosť tlačí na funkciu, z ktorej nie sú všetci nadšení
Netflix v septembri valcuje konkurenciu. V najbližších dňoch pribudnú tieto filmové a seriálové novinkyNetflix v septembri valcuje konkurenciu. V najbližších dňoch pribudnú tieto filmové a seriálové novinky
Čo ak mimozemšťania nebudú z mäsa a kostí a pravda je oveľa desivejšia? Prvé stretnutie môže byť omnoho hrozivejšieČo ak mimozemšťania nebudú z mäsa a kostí a pravda je oveľa desivejšia? Prvé stretnutie môže byť omnoho hrozivejšie
Čína predbehla svet. Darwin Monkey s čipmi Darwin 3 napodobňuje mozog. Ide o najväčší superpočítač na sveteČína predbehla svet. Darwin Monkey s čipmi Darwin 3 napodobňuje mozog. Ide o najväčší superpočítač na svete
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP