Šaško: Mojou ambíciou je trpezlivo vysvetľovať, prečo je očkovanie dôležité
Uviedol to šéf rezortu zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas-SD) v rámci novinárskych otázok v parlamente. V súvislosti s povinným očkovaním u detí sa stotožnil so stanoviskom hlavnej hygieničky SR Tatiany Červeňovej.
„Základnou ambíciou očkovania u detí je zvyšovať kolektívnu imunitu, plne sa stotožňujeme aj so stanoviskom pani hlavnej hygieničky, že jednoducho je to až dovtedy hrdinstvo, kým tú kolektívnu imunitu nestratíme. Samozrejme, že aj štát a aj ja osobne tam môžeme robiť viac (...). V najbližších týždňoch bude niekoľko stretnutí, kde budeme presne o tom hovoriť, ako zvyšovať osvetu, ako aj samotné zdravotné poisťovne vedia možno ešte zefektívniť prístup,“ podotkol.
Podľa jeho slov je však očkovanie citlivou témou. „Je dôležité z pozície ministra zdravotníctva, aby som vysvetľoval ľuďom, ktorí môžu mať z rôznych dôvodov pochybnosti, to je absolútne legitímne, ako je očkovanie dôležité, predovšetkým pokiaľ ide o ochranu zdravia,“ dodal.
Červeňová vyhlásila, že odmietnutím povinného očkovania spoločnosť vystavuje deti ohrozeniam na zdraví a živote. Jeho spochybňovanie je hrdinstvom, iba kým spoločnosť chráni kolektívna imunita zabezpečená práve povinným očkovaním detí.
SaS: Incident s dronmi v Poľsku je otvorenou provokáciou zo strany Ruska
Narušenie poľského vzdušného priestoru ruskými dronmi je vážnou hrozbou pre bezpečnosť celej Európy a otvorenou provokáciou zo strany Ruskej federácie.
Naď podľa Kaliňáka klame. Systémy Mantis a KUB nie sú v skladoch, no majú zásadný problém
Exminister obrany Jaroslav Naď podľa aktuálneho šéfa rezortu Roberta Kaliňáka klame, ak hovorí, že systémy protivzdušnej obrany Mantis a KUB odložila vláda do skladu.
Kaliňák: Úvahy o aktivácii článku štyri zmluvy NATO sú na mieste
Úvahy o aktivácii článku štyri severoatlantickej zmluvy sú podľa ministra obrany SR Roberta Kaliňáka na mieste.
Pozor, príde zmena: SHMÚ informoval o najbližších hodinách
Nad Slovensko sa presúva tlaková níž, tá prinesie zmenu počasia. Informoval o tom Slovneský hydrometeorologický ústav.