Šaško: Mojou ambíciou je trpezlivo vysvetľovať, prečo je očkovanie dôležité

  • DNES - 17:47
  • Bratislava
Uviedol to šéf rezortu zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas-SD) v rámci novinárskych otázok v parlamente. V súvislosti s povinným očkovaním u detí sa stotožnil so stanoviskom hlavnej hygieničky SR Tatiany Červeňovej.

Základnou ambíciou očkovania u detí je zvyšovať kolektívnu imunitu, plne sa stotožňujeme aj so stanoviskom pani hlavnej hygieničky, že jednoducho je to až dovtedy hrdinstvo, kým tú kolektívnu imunitu nestratíme. Samozrejme, že aj štát a aj ja osobne tam môžeme robiť viac (...). V najbližších týždňoch bude niekoľko stretnutí, kde budeme presne o tom hovoriť, ako zvyšovať osvetu, ako aj samotné zdravotné poisťovne vedia možno ešte zefektívniť prístup,“ podotkol.

Podľa jeho slov je však očkovanie citlivou témou. „Je dôležité z pozície ministra zdravotníctva, aby som vysvetľoval ľuďom, ktorí môžu mať z rôznych dôvodov pochybnosti, to je absolútne legitímne, ako je očkovanie dôležité, predovšetkým pokiaľ ide o ochranu zdravia,“ dodal.

Červeňová vyhlásila, že odmietnutím povinného očkovania spoločnosť vystavuje deti ohrozeniam na zdraví a živote. Jeho spochybňovanie je hrdinstvom, iba kým spoločnosť chráni kolektívna imunita zabezpečená práve povinným očkovaním detí.

Zdroj: Info.sk, TASR
