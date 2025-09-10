  • Články
Saar označil vyjadrenia šéfky Európskej komisie k Izraelu za poľutovaniahodné

  • DNES - 17:11
  • Tel Aviv
Saar označil vyjadrenia šéfky Európskej komisie k Izraelu za poľutovaniahodné

Za poľutovaniahodné označil šéf izraelskej diplomacie Gideon Saar vyjadrenie šéfky Európskej komisie (EK) Ursuly von der Leyenovej.

V stredu vyhlásila, že navrhne uvalenie sankcií na „extrémistických“ členov izraelskej vlády a násilných osadníkov a čiastočné pozastavenie asociačnej dohody EÚ s Izraelom za jeho postup v Pásme Gazy. Európska únia tým podľa Saara znovu vysiela „nesprávne“ posolstvo. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.

EK podľa von der Leyenovej najskôr urobí všetko, čo sama môže, teda pozastaví bilaterálnu podporu Izraelu a zastaví mu všetky platby. V prejave o stave Únie v Európskou parlamente (EP) pripustila, že nájsť väčšinu na podporu jej krokov bude v Rade EÚ náročné, keďže niektorí ich budú považovať za príliš prísne a iní za nedostatočné. No svoju zodpovednosť podľa nej musia prevziať všetci – EP, Rada EÚ aj EK.

Vyhlásenia, ktoré dnes ráno predniesla predsedníčka Európskej komisie, sú poľutovaniahodné. Niektoré z nich tiež odrážajú falošnú propagandu (militantného hnutia) Hamas a jeho partnerov,“ napísal Saar na sieti X. „Európa opäť vysiela nesprávny signál, ktorý posilňuje Hamas a radikálnu os na Blízkom východe,“ uviedol a von der Leyenovej vytkol, že v prejave nespomenula, že „utrpenie v Gaze je výlučne dielom Hamasu“.

Šéfka EK predtým vyhlásila, že dlhodobo je priateľkou izraelského ľudu a vie, do akej miery „brutálne útoky teroristov Hamasu zo 7. októbra otriasli samotným jadrom izraelského národa“. Palestínski militanti už viac ako 700 dní zadržiavajú rukojemníkov, ktorých zadržali počas spomínaného útoku. Pre Hamas podľa nej nikde nemôže byť miesto, ani teraz, ani v budúcnosti, pretože chce ničiť Izrael a terorizuje aj vlastných ľudí.

Zdroj: Info.sk, TASR
