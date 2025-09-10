  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Streda, 10.9.2025Meniny má Oleg
20°Bratislava

Sikorski: Ukrajina požiadala NATO o zostreľovanie dronov nad jej územím

  • DNES - 16:29
  • Varšava
Sikorski: Ukrajina požiadala NATO o zostreľovanie dronov nad jej územím

Ukrajina požiadala NATO, aby zostreľovalo nad jej územím drony, ktoré evidentne smerujú do poľského vzdušného priestoru.

Informoval o tom poľský minister zahraničných vecí Radoslaw Sikorski v stredu na tlačovej konferencii. Zdôraznil, že vo veci zatiaľ nebolo prijaté žiadne rozhodnutie. Informuje o tom varšavský spravodajca TASR.

Ukrajina nás žiada, aby sme, ak sa niečo zjavne blíži k našim hraniciam a predstavuje pre nás priamu hrozbu, mohli tak urobiť (zostreliť - pozn. TASR) nad ich územím. Zdôrazňujem, že ide o ukrajinskú žiadosť a neboli prijaté žiadne rozhodnutia,“ povedal Sikorski.

Minister informoval, že na nočnej leteckej operácii sa podieľali poľské, holandské, talianske a nemecké sily, a poďakoval sa partnerom. „To, čo sa stalo včera v noci - a pripomínam vám, že útok trval mnoho hodín, vlastne celú noc - potvrdilo, že náš systém protivzdušnej obrany a celý systém reakcie štátu funguje dobre,“ dodal.

Sikorski okomentoval aj vyjadrenie ruského ministerstva obrany, ktoré vyhlásilo, že nemalo v pláne zaútočiť na územie Poľska a je otvorené konzultáciám s poľskou stranou v tejto veci. „Je to zaujímavé, pretože chargé d'affaires ruského veľvyslanectva okamžite povedal, že to neboli ruské drony. Takže ak je to priznanie viny, potom robíme pokroky. Ale radšej by sme boli, keby tieto drony jednoducho neposlali nad Poľsko,“ vyjadril sa šéf poľskej diplomacie. Dodal, že časť dronov priletela z územia Bieloruska, čo podľa neho dokazuje, že išlo o plánovanú akciu.

Podľa Sikorského bude Poľsko presadzovať posilnenie protivzdušnej obrany vrátane nasadenia systémov Patriot a vybudovania takzvanej antidronovej steny. Minister ocenil vyjadrenia podpory od generálneho tajomníka NATO Marka Rutteho, predsedníčky Európskej komisie Ursuly von der Leyenovej a ďalších európskych lídrov. Zároveň očakáva, že aj Spojené štáty potvrdia svoju pripravenosť podporiť bezpečnosť Poľska.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Na žiadosť Poľska sa uskutočnili konzultácie štátov NATO podľa článku 4

Na žiadosť Poľska sa uskutočnili konzultácie štátov NATO podľa článku 4

DNES - 15:49Zahraničné

Na žiadosť Poľska sa v stredu dopoludnia uskutočnili konzultácie členských štátov NATO podľa článku 4 Severoatlantickej zmluvy.

Fiala: Česko je pripravené podieľať sa na posilnení ochrany východnej hranice NATO

Fiala: Česko je pripravené podieľať sa na posilnení ochrany východnej hranice NATO

DNES - 15:43Zahraničné

Česko je podľa premiéra Petra Fialu pripravené podieľať sa na posilnení ochrany východnej hranice Severoatlantickej aliancie.

Europoslanci nevedomky podporili návrh, ktorý kritizuje postoj EÚ voči Ukrajine

Europoslanci nevedomky podporili návrh, ktorý kritizuje postoj EÚ voči Ukrajine

DNES - 15:24Zahraničné

Poslanci Európskeho parlamentu schválili návrh nezáväznej rezolúcie, ktorý kritizuje zlyhanie „militaristickej stratégie“ Európskej únie voči vojne na Ukrajine a vyzýva na „odzbrojenie“ Európy.

Vosveteit.sk
Francúzi spustili Nostradama, najväčší radar v Európe. Vidí hlboko do Ruska a sleduje ich rakety v reálnom časeFrancúzi spustili Nostradama, najväčší radar v Európe. Vidí hlboko do Ruska a sleduje ich rakety v reálnom čase
Na svete je nová riadená strela odpaľovaná priamo z tanku. Dokáže zasiahnuť ruské ciele z veľkej vzdialenostiNa svete je nová riadená strela odpaľovaná priamo z tanku. Dokáže zasiahnuť ruské ciele z veľkej vzdialenosti
Smutný bizár: Žena uverila, že si píše s kozmonautom, ktorému vo vesmíre dochádza kyslík. Poslala mu tisíce eur, aby si ho dokúpilSmutný bizár: Žena uverila, že si píše s kozmonautom, ktorému vo vesmíre dochádza kyslík. Poslala mu tisíce eur, aby si ho dokúpil
AKTUÁLNE: Nový trojan RatOn mieri na Slovensko. Ukradne ti peniaze aj kryptomeny a môže zablokovať mobilAKTUÁLNE: Nový trojan RatOn mieri na Slovensko. Ukradne ti peniaze aj kryptomeny a môže zablokovať mobil
Google vyhľadávanie sa čoskoro zásadne zmeniť. Spoločnosť tlačí na funkciu, z ktorej nie sú všetci nadšeníGoogle vyhľadávanie sa čoskoro zásadne zmeniť. Spoločnosť tlačí na funkciu, z ktorej nie sú všetci nadšení
Netflix v septembri valcuje konkurenciu. V najbližších dňoch pribudnú tieto filmové a seriálové novinkyNetflix v septembri valcuje konkurenciu. V najbližších dňoch pribudnú tieto filmové a seriálové novinky
Čo ak mimozemšťania nebudú z mäsa a kostí a pravda je oveľa desivejšia? Prvé stretnutie môže byť omnoho hrozivejšieČo ak mimozemšťania nebudú z mäsa a kostí a pravda je oveľa desivejšia? Prvé stretnutie môže byť omnoho hrozivejšie
Čína predbehla svet. Darwin Monkey s čipmi Darwin 3 napodobňuje mozog. Ide o najväčší superpočítač na sveteČína predbehla svet. Darwin Monkey s čipmi Darwin 3 napodobňuje mozog. Ide o najväčší superpočítač na svete
WhatsApp čelí škandálu. Odhalenia bývalého šéfa bezpečnosti dávajú miliónom ľudí dôvod aplikáciu opustiťWhatsApp čelí škandálu. Odhalenia bývalého šéfa bezpečnosti dávajú miliónom ľudí dôvod aplikáciu opustiť
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP