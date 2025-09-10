Sikorski: Ukrajina požiadala NATO o zostreľovanie dronov nad jej územím
- DNES - 16:29
- Varšava
Ukrajina požiadala NATO, aby zostreľovalo nad jej územím drony, ktoré evidentne smerujú do poľského vzdušného priestoru.
Informoval o tom poľský minister zahraničných vecí Radoslaw Sikorski v stredu na tlačovej konferencii. Zdôraznil, že vo veci zatiaľ nebolo prijaté žiadne rozhodnutie. Informuje o tom varšavský spravodajca TASR.
„Ukrajina nás žiada, aby sme, ak sa niečo zjavne blíži k našim hraniciam a predstavuje pre nás priamu hrozbu, mohli tak urobiť (zostreliť - pozn. TASR) nad ich územím. Zdôrazňujem, že ide o ukrajinskú žiadosť a neboli prijaté žiadne rozhodnutia,“ povedal Sikorski.
Minister informoval, že na nočnej leteckej operácii sa podieľali poľské, holandské, talianske a nemecké sily, a poďakoval sa partnerom. „To, čo sa stalo včera v noci - a pripomínam vám, že útok trval mnoho hodín, vlastne celú noc - potvrdilo, že náš systém protivzdušnej obrany a celý systém reakcie štátu funguje dobre,“ dodal.
Sikorski okomentoval aj vyjadrenie ruského ministerstva obrany, ktoré vyhlásilo, že nemalo v pláne zaútočiť na územie Poľska a je otvorené konzultáciám s poľskou stranou v tejto veci. „Je to zaujímavé, pretože chargé d'affaires ruského veľvyslanectva okamžite povedal, že to neboli ruské drony. Takže ak je to priznanie viny, potom robíme pokroky. Ale radšej by sme boli, keby tieto drony jednoducho neposlali nad Poľsko,“ vyjadril sa šéf poľskej diplomacie. Dodal, že časť dronov priletela z územia Bieloruska, čo podľa neho dokazuje, že išlo o plánovanú akciu.
Podľa Sikorského bude Poľsko presadzovať posilnenie protivzdušnej obrany vrátane nasadenia systémov Patriot a vybudovania takzvanej antidronovej steny. Minister ocenil vyjadrenia podpory od generálneho tajomníka NATO Marka Rutteho, predsedníčky Európskej komisie Ursuly von der Leyenovej a ďalších európskych lídrov. Zároveň očakáva, že aj Spojené štáty potvrdia svoju pripravenosť podporiť bezpečnosť Poľska.
Učiteľka a študent utrpeli bodné zranenia po útoku na škole
Páchateľa sa podarilo zadržať.
Na žiadosť Poľska sa uskutočnili konzultácie štátov NATO podľa článku 4
Na žiadosť Poľska sa v stredu dopoludnia uskutočnili konzultácie členských štátov NATO podľa článku 4 Severoatlantickej zmluvy.
Fiala: Česko je pripravené podieľať sa na posilnení ochrany východnej hranice NATO
Česko je podľa premiéra Petra Fialu pripravené podieľať sa na posilnení ochrany východnej hranice Severoatlantickej aliancie.
Europoslanci nevedomky podporili návrh, ktorý kritizuje postoj EÚ voči Ukrajine
Poslanci Európskeho parlamentu schválili návrh nezáväznej rezolúcie, ktorý kritizuje zlyhanie „militaristickej stratégie“ Európskej únie voči vojne na Ukrajine a vyzýva na „odzbrojenie“ Európy.