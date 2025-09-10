Na žiadosť Poľska sa uskutočnili konzultácie štátov NATO podľa článku 4
Na žiadosť Poľska sa v stredu dopoludnia uskutočnili konzultácie členských štátov NATO podľa článku 4 Severoatlantickej zmluvy.
Oznámil to v stredu hovorca poľskej vlády Adam Szlapka po tom, čo premiér Donald Tusk informoval o formálnom podaní návrhu v súvislosti s narušeniami poľského vzdušného priestoru ruskými dronmi. Informuje o tom varšavský spravodajca TASR podľa agentúry PAP.
Operačné velenie poľských ozbrojených síl uviedlo, že počas nočného útoku Ruska na Ukrajinu bol najmenej 19-krát narušený poľský vzdušný priestor. Tri drony boli zostrelené poľským a spojeneckým letectvom, čo premiér Tusk označil za bezprecedentné použitie zbraní poľským letectvom v novodobej histórii.
Generálny tajomník NATO Mark Rutte oznámil, že Rada NATO prerokovala situáciu, vyjadrila solidaritu s Poľskom a odsúdila konanie Ruska. Zdôraznil, že aliancia je pripravená brániť územie členských krajín, bude monitorovať vývoj na svojom východnom krídle a jej protivzdušná obrana zostáva v pohotovosti.
Rutte dodal, že preniknutie dronov na poľské územie bez ohľadu na to, či bolo úmyselné alebo nie, predstavuje vážne nebezpečenstvo a jeho úplné vyhodnotenie stále prebieha.
