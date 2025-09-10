  • Články
Streda, 10.9.2025Meniny má Oleg
Fiala: Česko je pripravené podieľať sa na posilnení ochrany východnej hranice NATO

  • DNES - 15:43
  • Praha
Česko je podľa premiéra Petra Fialu pripravené podieľať sa na posilnení ochrany východnej hranice Severoatlantickej aliancie a urobiť všetky kroky, na ktorých sa v súvislosti s nočným incidentom s dronmi v Poľsku krajiny NATO dohodnú. Po stredajšom rokovaní vlády vyzval všetky politické sily v Česku, aby incident odsúdili, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.

To, čo sa dnes v noci stalo, je dôkazom toho, že Rusko používa všetky formy provokácie a jeho agresívna politika voči európskym štátom je realitou. Sme permanentne vystavení rôznym formám útokov v rámci hybridnej vojny, ktorú proti nám Rusko vedie, ale drony, ktoré vstúpia do vzdušného priestoru štátu NATO, to je niečo mimoriadne nebezpečné. Sme pripravení sa podieľať na posilnení ochrany východnej hranice Severoatlantickej aliancie a urobiť všetky kroky, na ktorých sa NATO dohodne. V prípade naliehavej potreby sme pripravení pomôcť chrániť hranice EÚ pred ruskými provokáciami,“ povedal Fiala.

Podotkol, že napriek tejto situácii niektoré politické strany tvrdia, že agresor je NATO a Česko by nemalo posilňovať obranu. Takéto tvrdenia sú podľa Fialu nezodpovedné a nebezpečné a považuje ich za službu ruskej propagande.

Chcel by som apelovať na všetkých, ktorí stále tvrdia, že sa nás vojna netýka, aby otvorili oči. Teraz vidíme, že Rusko provokuje aj našich najbližších susedov. Drony dopadajú 200 kilometrov od našich domovov,“ povedal.

Vyzval všetky politické sily v krajine, aby útok jasne odsúdili. „Ak to neurobia, tak vedome alebo nevedome slúžia záujmom Ruska,“ zdôraznil predseda českej vlády. ČR síce aktuálne nie je nijako bezprostredne ohrozená, ale platí, že situácia je veľmi vážna. Vláda podľa neho v rozpočte na budúci rok plánuje výraznejšie zvýšenie prostriedkov na obranu než bol pôvodný harmonogram, konkrétne chce investovať 2,35 percenta HDP.

Fiala zrejme narážal na pondelkový rozhovor líderky neformálnej koalície okolo hnutia Stačilo! Kateřiny Konečnej pre server iDNES.cz. Konečná v ňom uviedla, že NATO je agresívny pakt a nevidí dôvod na tvrdenie, ako Česko chráni. Preferovala by neutralitu po vzore Rakúska. Ak by bolo v budúcnosti vyhlásené referendum o vystúpení ČR z NATO, hlasovala by za.

Zdroj: Info.sk, TASR
