Europoslanci nevedomky podporili návrh, ktorý kritizuje postoj EÚ voči Ukrajine
- DNES - 15:24
- Štrasburg
Poslanci Európskeho parlamentu schválili návrh nezáväznej rezolúcie, ktorý kritizuje zlyhanie „militaristickej stratégie“ Európskej únie voči vojne na Ukrajine a vyzýva na „odzbrojenie“ Európy.
Mnohí z nich návrh podporili nevedomky a politické skupiny teraz vyzývajú svojich europoslancov, aby svoje hlasovanie korigovali. TASR o tom informuje podľa správ agentúry AFP a magazínu Politico.
Počas zasadnutia v Štrasburgu europoslanci hlasovali o viacerých textoch a jeden z nich sa týkal reakcie Bruselu na ruskú inváziu na Ukrajinu. Predložených bolo niekoľko pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov vrátane jedného od poslanca z nemeckej radikálnej ľavice. Jeho dodatok ostro kritizoval postoj EÚ, ktorý podporuje väčšina jej členských štátov.
Pozmeňujúci návrh podľa AFP „vyjadruje poľutovanie nad militaristickou stratégiou EÚ na Ukrajine, ktorá nedokázala zabezpečiť mier a oslabila globálny význam EÚ“, a tiež vyzýva na „naliehavú zmenu“ doterajšej politiky Únie.
Takýto postoj nemá podporu hlavných centristických a ľavicových politických frakcií v EP. Preto sa neočakávalo, že návrh nemeckého europoslanca prejde, no bol schválený po tom, ako ho podporili vedúci predstavitelia strán - preklepom alebo z nepozornosti.
Lídri z Európskej ľudovej strany (EPP) a Socialistov a demokratov (S&D) pre AFP potvrdili, že spravili chybu a chceli svoj hlas napraviť. Chyba bola spôsobená „rýchlosťou hlasovacieho postupu“, uviedol podľa Politico hovorca Renew Europe (RE). Naopak, populistické skupiny, ako napríklad talianske hnutie Hnutie piatich hviezd (M5S), vyjadrili nadšenie a prijatie návrhu oslavovali ako víťazstvo nad „vojnovým“ hlavným prúdom v Európe.
Sikorski: Ukrajina požiadala NATO o zostreľovanie dronov nad jej územím
Ukrajina požiadala NATO, aby zostreľovalo nad jej územím drony, ktoré evidentne smerujú do poľského vzdušného priestoru.
Učiteľka a študent utrpeli bodné zranenia po útoku na škole
Páchateľa sa podarilo zadržať.
Na žiadosť Poľska sa uskutočnili konzultácie štátov NATO podľa článku 4
Na žiadosť Poľska sa v stredu dopoludnia uskutočnili konzultácie členských štátov NATO podľa článku 4 Severoatlantickej zmluvy.
Fiala: Česko je pripravené podieľať sa na posilnení ochrany východnej hranice NATO
Česko je podľa premiéra Petra Fialu pripravené podieľať sa na posilnení ochrany východnej hranice Severoatlantickej aliancie.