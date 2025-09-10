  • Články
Streda, 10.9.2025Meniny má Oleg
Starmer, Macron a ďalší odsúdili narušenie vzdušného priestoru Poľska

  • DNES - 15:12
  • Londýn/Paríž
Narušenie vzdušného priestoru Poľska, ku ktorému došlo v noci na stredu počas ruského útoku na Ukrajinu, odsúdili viacerí európski lídri.

Britský premiér Keir Starmer označil tento incident za mimoriadne bezohľadný a podľa neho ukázal „pohŕdanie mierom“ zo strany ruského prezidenta Vladimira Putina. Francúzsky prezident Emmanuel Macron označil útok na neprijateľný. Podľa talianskej premiérky Giorgie Meloniovej ide o závažné a neprijateľné narušenie vzdušného priestoru Poľska a NATO. TASR o tom informuje podľa správ svetových agentúr.

Barbarský útok na Ukrajinu a neslýchané porušenie vzdušného priestoru Poľska a NATO ruskými dronmi z dnešného rána je hlboko znepokojujúce,“ uviedol Starmer vo svojom vyhlásení. „Toto bol mimoriadne bezohľadný krok Ruska, ktorý nám len pripomína očividné pohŕdanie mierom zo strany Putina a neustále bombardovanie, ktorému sú nevinní Ukrajinci každý deň vystavení,“ tvrdí britský premiér.

Taliansko podľa premiérky Meloniovej bude „pokračovať v práci na zaistení európskej bezpečnosti, pričom ako prvá bude ukrajinská bezpečnosť a dosiahnutie spravodlivého a trvalého mieru“.

Narušenie poľského vzdušného priestoru odsúdil aj šéf talianskej diplomacie Antonio Tajani, podľa ktorého ide o „veľmi závažný a neakceptovateľný čin a ohrozenie bezpečnosti euroatlantickej oblasti“. „Jednotná Európa musí rozhodne odmietnuť každú provokáciu,“ napísal taliansky minister na X.

Francúzsky prezident vyzval Rusko, aby prestalo „ľahkovážne eskalovať“ vojnu. „Narušenie poľského vzdušného priestoru ruskými dronmi počas útoku Ruska na Ukrajinu je jednoducho neakceptovateľné,“ vyhlásil Macron.

Fínsky prezident Alexander Stubb na sieti X označil incident za neprijateľný a podľa nórskeho ministra zahraničných vecí Espena Bartha Eideho išlo o „veľmi závažný“ incident. Predseda vlády Švédska Ulf Kristersson uviedol, že ruská agresia na Ukrajine predstavuje „hrozbu pre bezpečnosť celej Európy“.

Incident odsúdilo aj samotné Poľsko, ktoré sa rozhodlo podať oficiálnu žiadosť na aktiváciu článku 4 Severoatlantickej zmluvy. Článok 4 umožňuje členským štátom Aliancie spoločné konzultácie, ak sa podľa názoru akéhokoľvek člena ohrozí jeho územná celistvosť, nezávislosť alebo bezpečnosť. Zostrelenie ruských dronov nad Poľskom je podľa premiéra Donalda Tuska prvý takýto incident na území členského štátu NATO.

Zdroj: Info.sk, TASR
