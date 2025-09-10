Galek: Účasť Ruska na výstavbe jadrového zdroja ohrozí energetickú bezpečnosť
- DNES - 14:59
- Bratislava
Ponuka premiéra Roberta Fica (Smer-SD) na stretnutí s ruským prezidentom Vladimirom Putinom, aby sa Rusko spolupodieľalo na výstavbe nového jadrového zdroja, je ohrozením energetickej bezpečnosti Slovenska. Vyhlásil to v stredu na tlačovej konferencii poslanec za SaS Karol Galek. Bývalý štátny tajomník rezortu hospodárstva zároveň kritizoval novelu zákona o energetike, ktorá umožňuje vybrať investora nového jadrového bloku priamo vláde SR.
„Za mňa toto je čistý hazard s energetickou bezpečnosťou Slovenska, ale súčasne aj celej Európskej únie, pretože Slovensko je súčasťou spoločného trhu s elektrinou,“ uviedol Galek. EÚ sa dlhodobo usiluje znížiť závislosť od ruských energií. Ako by presne mohla prípadná účasť ruských firiem na výstavbe bloku, ktorý má predbežne realizovať americká spoločnosť Westinghouse, ohroziť energetickú bezpečnosť, Galek nespresnil.
Poslancovi za SaS sa nepáči, že vláda plánuje vybrať investora priamym zadaním. Štandardne by podľa neho mala byť zrealizovaná súťaž, v ktorej by sa viacerí investori uchádzali o túto zákazku za čo najvýhodnejších podmienok pre štát. Galek upozornil, že v konečnom dôsledku takúto investíciu budú splácať ľudia či už vo forme daní alebo v cenách elektriny.
Ďalším problémom je podľa poslanca odhadovaná cena nového jadrového bloku, ktorá by podľa zverejnených odhadov mohla dosiahnuť až 15 miliárd eur. Túto cenu porovnal s plánovanou dostavbou dvoch jadrových blokov v elektrárni Dukovany, ktorá má v prepočte stáť na jeden blok okolo osem miliárd eur. „Ja sa pýtam, kde vzniká ten rozdiel? Majú to robiť Kórejci v podstate tiež na báze americkej technológie. Takže naozaj tu niečo veľmi, veľmi smrdí,“ tvrdil Galek.
Harmonogram výstavby nového jadrového zdroja s výkonom cez 1000 megawattov v Jaslovských Bohuniciach je ale podľa poslanca nastavený tak, že v roku 2027 bude výber technológie, v roku 2031 má byť stavebné povolenie a o rok neskôr začatie stavby. „Takže ja som presvedčený, že možno ani toho investora nakoniec nebude vyberať vláda, ale že to naozaj bude až počas ďalšej vlády, keď to prejde transparentným výberovým konaním,“ dodal poslanec.
