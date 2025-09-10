SaS: Incident s dronmi v Poľsku je otvorenou provokáciou zo strany Ruska
Narušenie poľského vzdušného priestoru ruskými dronmi je vážnou hrozbou pre bezpečnosť celej Európy a otvorenou provokáciou zo strany Ruskej federácie.
Ide o ďalší dôkaz, že Rusko systematicky porušuje medzinárodné právo a vzdušný priestor členských štátov NATO. Na tlačovej konferencii to uviedol poslanec za opozičnú SaS Juraj Krúpa.
„Rusko si arogantne dovoľuje porušovať vzdušný priestor a medzinárodné právo Aliancie a robí to systematicky, dlhodobo a bez toho, aby malo akékoľvek obavy. Toto je zásadná vec, ktorá pred nami je,“ skonštatoval Krúpa. Reakciu Poľska, ktoré požiadalo o konzultácie podľa článku štyri Severoatlantickej zmluvy, považuje za adekvátnu.
Členské štáty Aliancie sú podľa poslanca pod permanentným atakom zo strany Ruska, či už ide o diverznú činnosť, sociálne siete, kybernetické útoky, vypínanie alebo blokovanie GPS signálu. Od ministra zahraničných vecí Juraja Blanára (Smer-SD) očakáva, že si predvolá ruského veľvyslanca a bude s ním konzultovať, prečo dochádza k častejšiemu a pravidelnejšiemu narúšaniu vzdušného priestoru NATO.
V noci na stredu došlo počas ruských dronových útokov na Ukrajinu k narušeniu poľského vzdušného priestoru. Úlomky jedného z dronov poškodili strechu obytného domu v obci Wyryki v Lublinskom vojvodstve. Ďalší dron sa našiel v obci Czosnówka v tom istom regióne. Blanár vyhlásil, že narušenie poľského vzdušného priestoru ruskými dronmi považuje Slovensko za vážne zhoršenie a eskaláciu situácie.
