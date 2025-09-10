  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Streda, 10.9.2025Meniny má Oleg
22°Bratislava

SaS: Incident s dronmi v Poľsku je otvorenou provokáciou zo strany Ruska

  • DNES - 14:57
  • Bratislava
SaS: Incident s dronmi v Poľsku je otvorenou provokáciou zo strany Ruska

Narušenie poľského vzdušného priestoru ruskými dronmi je vážnou hrozbou pre bezpečnosť celej Európy a otvorenou provokáciou zo strany Ruskej federácie.

Ide o ďalší dôkaz, že Rusko systematicky porušuje medzinárodné právo a vzdušný priestor členských štátov NATO. Na tlačovej konferencii to uviedol poslanec za opozičnú SaS Juraj Krúpa.

Rusko si arogantne dovoľuje porušovať vzdušný priestor a medzinárodné právo Aliancie a robí to systematicky, dlhodobo a bez toho, aby malo akékoľvek obavy. Toto je zásadná vec, ktorá pred nami je,“ skonštatoval Krúpa. Reakciu Poľska, ktoré požiadalo o konzultácie podľa článku štyri Severoatlantickej zmluvy, považuje za adekvátnu.

Členské štáty Aliancie sú podľa poslanca pod permanentným atakom zo strany Ruska, či už ide o diverznú činnosť, sociálne siete, kybernetické útoky, vypínanie alebo blokovanie GPS signálu. Od ministra zahraničných vecí Juraja Blanára (Smer-SD) očakáva, že si predvolá ruského veľvyslanca a bude s ním konzultovať, prečo dochádza k častejšiemu a pravidelnejšiemu narúšaniu vzdušného priestoru NATO.

V noci na stredu došlo počas ruských dronových útokov na Ukrajinu k narušeniu poľského vzdušného priestoru. Úlomky jedného z dronov poškodili strechu obytného domu v obci Wyryki v Lublinskom vojvodstve. Ďalší dron sa našiel v obci Czosnówka v tom istom regióne. Blanár vyhlásil, že narušenie poľského vzdušného priestoru ruskými dronmi považuje Slovensko za vážne zhoršenie a eskaláciu situácie.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Naď podľa Kaliňáka klame. Systémy Mantis a KUB nie sú v skladoch, no majú zásadný problém

Naď podľa Kaliňáka klame. Systémy Mantis a KUB nie sú v skladoch, no majú zásadný problém

DNES - 14:28Domáce

Exminister obrany Jaroslav Naď podľa aktuálneho šéfa rezortu Roberta Kaliňáka klame, ak hovorí, že systémy protivzdušnej obrany Mantis a KUB odložila vláda do skladu.

Kaliňák: Úvahy o aktivácii článku štyri zmluvy NATO sú na mieste

Kaliňák: Úvahy o aktivácii článku štyri zmluvy NATO sú na mieste

DNES - 13:55Domáce

Úvahy o aktivácii článku štyri severoatlantickej zmluvy sú podľa ministra obrany SR Roberta Kaliňáka na mieste.

Pozor, príde zmena: SHMÚ informoval o najbližších hodinách

Pozor, príde zmena: SHMÚ informoval o najbližších hodinách

DNES - 13:43Domáce

Nad Slovensko sa presúva tlaková níž, tá prinesie zmenu počasia. Informoval o tom Slovneský hydrometeorologický ústav.

KBS by uvítala dialóg k rušeniu sviatkov

KBS by uvítala dialóg k rušeniu sviatkov

DNES - 13:37Domáce

Konferencia biskupov Slovenska by uvítala otvorený dialóg k zrušeniu 6. januára ako dňa pracovného pokoja či iných sviatkov, aj s ohľadom na medzinárodnú dohodu SR – Vatikánsku zmluvu.

Vosveteit.sk
Na svete je nová riadená strela odpaľovaná priamo z tanku. Dokáže zasiahnuť ruské ciele z veľkej vzdialenostiNa svete je nová riadená strela odpaľovaná priamo z tanku. Dokáže zasiahnuť ruské ciele z veľkej vzdialenosti
Smutný bizár: Žena uverila, že si píše s kozmonautom, ktorému vo vesmíre dochádza kyslík. Poslala mu tisíce eur, aby si ho dokúpilSmutný bizár: Žena uverila, že si píše s kozmonautom, ktorému vo vesmíre dochádza kyslík. Poslala mu tisíce eur, aby si ho dokúpil
AKTUÁLNE: Nový trojan RatOn mieri na Slovensko. Ukradne ti peniaze aj kryptomeny a môže zablokovať mobilAKTUÁLNE: Nový trojan RatOn mieri na Slovensko. Ukradne ti peniaze aj kryptomeny a môže zablokovať mobil
Google vyhľadávanie sa čoskoro zásadne zmeniť. Spoločnosť tlačí na funkciu, z ktorej nie sú všetci nadšeníGoogle vyhľadávanie sa čoskoro zásadne zmeniť. Spoločnosť tlačí na funkciu, z ktorej nie sú všetci nadšení
Netflix v septembri valcuje konkurenciu. V najbližších dňoch pribudnú tieto filmové a seriálové novinkyNetflix v septembri valcuje konkurenciu. V najbližších dňoch pribudnú tieto filmové a seriálové novinky
Čo ak mimozemšťania nebudú z mäsa a kostí a pravda je oveľa desivejšia? Prvé stretnutie môže byť omnoho hrozivejšieČo ak mimozemšťania nebudú z mäsa a kostí a pravda je oveľa desivejšia? Prvé stretnutie môže byť omnoho hrozivejšie
Čína predbehla svet. Darwin Monkey s čipmi Darwin 3 napodobňuje mozog. Ide o najväčší superpočítač na sveteČína predbehla svet. Darwin Monkey s čipmi Darwin 3 napodobňuje mozog. Ide o najväčší superpočítač na svete
WhatsApp čelí škandálu. Odhalenia bývalého šéfa bezpečnosti dávajú miliónom ľudí dôvod aplikáciu opustiťWhatsApp čelí škandálu. Odhalenia bývalého šéfa bezpečnosti dávajú miliónom ľudí dôvod aplikáciu opustiť
Svetová premiéra: Nový plazmový horák rozkladá plasty okamžite a bez odpaduSvetová premiéra: Nový plazmový horák rozkladá plasty okamžite a bez odpadu
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP