Kremeľ sa odmietol vyjadriť k dronom v Poľsku, ide vraj o otázku rezortu obrany
- DNES - 14:40
- Moskva
Hovorca ruského prezidenta Dmitrij Peskov sa v stredu odmietol vyjadriť k narušeniu vzdušného priestoru Poľska dronmi a otázky novinárov postúpil ministerstvu obrany, informovali v stredu agentúry Reuters a TASS.
Varšava si predtým predvolala ruského chargé d'affaires Andreja Ordaša, podľa ktorého Poľsko nepredložilo žiadne dôkazy o tom, že drony mali ruský pôvod. Tvrdil, že drony prileteli z Ukrajiny, píše TASR.
„Nechceme sa k tomu vyjadrovať, pretože to nespadá do našej kompetencie. Je to vlastne záležitosť ruského ministerstva obrany,“ povedal Peskov. Na otázku o tvrdeniach, že Rusko vyslalo drony cez Poľsko úmyselne ako provokáciu, odpovedal, že lídri EÚ a NATO Moskvu „obviňujú z provokácií denne“ a vo väčšine prípadov sa vraj ani nenamáhajú uviesť dôvody, prečo by to Moskva mala robiť, citovala TASS hovorcu Kremľa.
Poľský premiér Donald Tusk vyhlásil, že najnovší incident priviedol jeho krajinu „najbližšie k otvorenému konfliktu od druhej svetovej vojny“. „Nemám dôvod tvrdiť, že sme na pokraji vojny, ale bola prekročená hranica a situácia je neporovnateľne nebezpečnejšia ako predtým,“ povedal v parlamente.
Drony narušili poľský vzdušný priestor podľa Varšavy najmenej 19-krát - prvý raz v utorok o približne 23.30 h SELČ, posledné narušenie bolo zaznamenané v stredu o 06.30 h SELČ. Poľské a spojenecké lietadlá zostrelili tri až štyri bezpilotné lietadlá. Na poľskom území následne našli sedem dronov a aj úlomky jednej rakety neznámeho pôvodu, potvrdila podľa agentúry Reuters hovorkyňa ministerstva vnútra.
„Vieme jedno – tieto drony prileteli z ukrajinskej strany,“ citovali ruské štátne médiá ruského diplomata po odchode z poľského ministerstva zahraničných vecí. Podľa Tuska prileteli niektoré z dronov z Bieloruska, a to niekoľko dní predtým, keď sa majú na jeho území v piatok začať spoločné cvičenia s Ruskom zvané Zapad 2025.
Varšava pre incident s dronmi požiadala NATO o konzultácie na základe článku číslo 4 Washingtonskej zmluvy. Ten zakotvuje povinnosť spojencov konzultovať vždy, keď je podľa názoru ktoréhokoľvek člena ohrozená územná celistvosť, politická nezávislosť alebo bezpečnosť akejkoľvek zmluvnej strany.
Starmer, Macron a ďalší odsúdili narušenie vzdušného priestoru Poľska
Narušenie vzdušného priestoru Poľska, ku ktorému došlo v noci na stredu počas ruského útoku na Ukrajinu, odsúdili viacerí európski lídri.
Fico reagoval na narušenie poľského vzdušného priestoru
Narušenie poľského vzdušného priestoru útočnými dronmi je vážnym incidentom, ktorý môže mať ďalekosiahle dôsledky.
Viacerí slovenskí europoslanci kritizujú prejav Von der Leyenovej o stave Únie
Viacerí opýtaní slovenskí europoslanci skritizovali stredajší prejav predsedníčky Európskej komisie Ursuly von der Leyenovej o stave Únie, ktorý predniesla v Európskom parlamente v Štrasburgu.
Orbán komentoval drony v Poľsku
Podľa maďarského premiéra je jeho politika podpory mieru opodstatnená.