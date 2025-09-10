MFF Cinematik v Piešťanoch sa začne slávnostným ceremoniálom
Medzinárodný filmový festival (MFF) Cinematik sa začne v stredu v Dome umenia Piešťany slávnostným ceremoniálom o 19.00 h, pokračovať bude premietaním premiéry filmu Otec o 20.00 h.
Podujatie potrvá do 15. septembra. Návštevníci sa môžu tešiť na hlavnú súťaž, ale aj rôzne sprievodné podujatia.
Hlavná festivalová súťaž je podľa organizátorov zároveň veľkou prehliadkou ocenených filmov z Cannes, Benátok, Berlinale, Karlových Varov či zo San Sebastiánu. „Premietneme desať filmov, ktoré vzišli z hlasovania, a sme veľmi radi, že to je veľmi kvalitná zostava filmov najrôznejších žánrov a z najrôznejších krajín od Španielska až po Gruzínsko, a tiež máme radosť z toho, že osem z tých filmov má na Slovensku premiéru,“ uviedol umelecký riaditeľ festivalu Vladimír Štric.
Počas prvého festivalového dňa sa uskutoční slávnostná premiéra filmu Otec. Ide o príbeh otca, ktorý je presvedčený o tom, že svoje dieťa odviezol do škôlky, malá dcérka však ostala zabudnutá v aute v horúci letný deň. V príbehu inšpirovanom skutočnými udalosťami predstavuje otca (Milan Ondrík), ktorého tragická chyba otrasie jeho milujúcim manželstvom a zanechá ho úplne osamelého. Pod hrozbou väzenia a s pocitom neznesiteľnej viny sa snaží získať späť dôveru svojej ženy (Dominika Morávková) a zachrániť lásku, ktorá ich napriek bolesti stále spája.
Film mal svetovú premiéru na MFF Benátky (27. 8 - 6. 9.), kde súťažil v sekcii Orizzonti venovanej súčasným filmovým trendom a mladým talentom medzinárodnej kinematografie. MFF Cinematik udelí viacero ocenení, pribudne aj úplne nová cena Cinematik Talent Award, ktorú dostanú práve Dominika Moravková a Milan Ondrík.
Pre veľký záujem verejnosti sa organizátori rozhodli pridať ďalšiu projekciu tohto filmu. „Slávnostný otvárací film 20. ročníka festivalu uvedieme o 19.00 h v Dome umenia a zároveň pridávame večernú projekciu o 20.00 h v Elektrárni,“ uviedli na sociálnej sieti. Pre návštevníkov sú pripravené dva autobusy, ktoré ich odvezú spred Kina Fontána o 19.30 h priamo do Elektrárne. Film sa bude premietať aj vo štvrtok a v rovnaký deň o 12.30 h sa uskutoční v Cinematik Lounge lekcia s režisérkou Terezou Nvotovou.
Vo veku 81 rokov zomrel spevák britskej skupiny Supertramp Rick Davies
Rick Davies, spoluzakladateľ a spevák britskej skupiny Supertramp, zomrel vo veku 81 rokov po desaťročnom boji s rakovinou, oznámila skupina v nedeľu.
Charlie Sheen, hollywoodsky bohém a sukničkár z Dva a pol chlapa, jubiluje
V detstve sa kamarátil s bratmi Chrisom a Seanom Pennovcami, s ktorými nakrúcal krátke filmy.
Zomrel známy herec nominovaný na Oscara
Vo veku 73 rokov zomrel herec známy z filmu Tanec s vlkmi.
Nohavica o filme Jarek: Áno, som to ja, a iný nebudem
Český pesničkár Jaromír Nohavica odpremiéruje vo štvrtok v Bratislave očakávaný dokumentárny film Jarek, ktorý mapuje jeho život a tvorbu.