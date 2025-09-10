  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Streda, 10.9.2025Meniny má Oleg
22°Bratislava

MFF Cinematik v Piešťanoch sa začne slávnostným ceremoniálom

  • DNES - 14:38
  • Piešťany
MFF Cinematik v Piešťanoch sa začne slávnostným ceremoniálom

Medzinárodný filmový festival (MFF) Cinematik sa začne v stredu v Dome umenia Piešťany slávnostným ceremoniálom o 19.00 h, pokračovať bude premietaním premiéry filmu Otec o 20.00 h.

Podujatie potrvá do 15. septembra. Návštevníci sa môžu tešiť na hlavnú súťaž, ale aj rôzne sprievodné podujatia.

Hlavná festivalová súťaž je podľa organizátorov zároveň veľkou prehliadkou ocenených filmov z Cannes, Benátok, Berlinale, Karlových Varov či zo San Sebastiánu. „Premietneme desať filmov, ktoré vzišli z hlasovania, a sme veľmi radi, že to je veľmi kvalitná zostava filmov najrôznejších žánrov a z najrôznejších krajín od Španielska až po Gruzínsko, a tiež máme radosť z toho, že osem z tých filmov má na Slovensku premiéru,“ uviedol umelecký riaditeľ festivalu Vladimír Štric.

Počas prvého festivalového dňa sa uskutoční slávnostná premiéra filmu Otec. Ide o príbeh otca, ktorý je presvedčený o tom, že svoje dieťa odviezol do škôlky, malá dcérka však ostala zabudnutá v aute v horúci letný deň. V príbehu inšpirovanom skutočnými udalosťami predstavuje otca (Milan Ondrík), ktorého tragická chyba otrasie jeho milujúcim manželstvom a zanechá ho úplne osamelého. Pod hrozbou väzenia a s pocitom neznesiteľnej viny sa snaží získať späť dôveru svojej ženy (Dominika Morávková) a zachrániť lásku, ktorá ich napriek bolesti stále spája.

Film mal svetovú premiéru na MFF Benátky (27. 8 - 6. 9.), kde súťažil v sekcii Orizzonti venovanej súčasným filmovým trendom a mladým talentom medzinárodnej kinematografie. MFF Cinematik udelí viacero ocenení, pribudne aj úplne nová cena Cinematik Talent Award, ktorú dostanú práve Dominika Moravková a Milan Ondrík.

Pre veľký záujem verejnosti sa organizátori rozhodli pridať ďalšiu projekciu tohto filmu. „Slávnostný otvárací film 20. ročníka festivalu uvedieme o 19.00 h v Dome umenia a zároveň pridávame večernú projekciu o 20.00 h v Elektrárni,“ uviedli na sociálnej sieti. Pre návštevníkov sú pripravené dva autobusy, ktoré ich odvezú spred Kina Fontána o 19.30 h priamo do Elektrárne. Film sa bude premietať aj vo štvrtok a v rovnaký deň o 12.30 h sa uskutoční v Cinematik Lounge lekcia s režisérkou Terezou Nvotovou.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Vo veku 81 rokov zomrel spevák britskej skupiny Supertramp Rick Davies

Vo veku 81 rokov zomrel spevák britskej skupiny Supertramp Rick Davies

18:04 08.09.2025Kultúra

Rick Davies, spoluzakladateľ a spevák britskej skupiny Supertramp, zomrel vo veku 81 rokov po desaťročnom boji s rakovinou, oznámila skupina v nedeľu.

Charlie Sheen, hollywoodsky bohém a sukničkár z Dva a pol chlapa, jubiluje

Charlie Sheen, hollywoodsky bohém a sukničkár z Dva a pol chlapa, jubiluje

6:12 03.09.2025Kultúra

V detstve sa kamarátil s bratmi Chrisom a Seanom Pennovcami, s ktorými nakrúcal krátke filmy.

Zomrel známy herec nominovaný na Oscara

Zomrel známy herec nominovaný na Oscara

8:44 02.09.2025Kultúra

Vo veku 73 rokov zomrel herec známy z filmu Tanec s vlkmi.

Nohavica o filme Jarek: Áno, som to ja, a iný nebudem

Nohavica o filme Jarek: Áno, som to ja, a iný nebudem

18:26 28.08.2025Kultúra

Český pesničkár Jaromír Nohavica odpremiéruje vo štvrtok v Bratislave očakávaný dokumentárny film Jarek, ktorý mapuje jeho život a tvorbu.

Vosveteit.sk
Na svete je nová riadená strela odpaľovaná priamo z tanku. Dokáže zasiahnuť ruské ciele z veľkej vzdialenostiNa svete je nová riadená strela odpaľovaná priamo z tanku. Dokáže zasiahnuť ruské ciele z veľkej vzdialenosti
Smutný bizár: Žena uverila, že si píše s kozmonautom, ktorému vo vesmíre dochádza kyslík. Poslala mu tisíce eur, aby si ho dokúpilSmutný bizár: Žena uverila, že si píše s kozmonautom, ktorému vo vesmíre dochádza kyslík. Poslala mu tisíce eur, aby si ho dokúpil
AKTUÁLNE: Nový trojan RatOn mieri na Slovensko. Ukradne ti peniaze aj kryptomeny a môže zablokovať mobilAKTUÁLNE: Nový trojan RatOn mieri na Slovensko. Ukradne ti peniaze aj kryptomeny a môže zablokovať mobil
Google vyhľadávanie sa čoskoro zásadne zmeniť. Spoločnosť tlačí na funkciu, z ktorej nie sú všetci nadšeníGoogle vyhľadávanie sa čoskoro zásadne zmeniť. Spoločnosť tlačí na funkciu, z ktorej nie sú všetci nadšení
Netflix v septembri valcuje konkurenciu. V najbližších dňoch pribudnú tieto filmové a seriálové novinkyNetflix v septembri valcuje konkurenciu. V najbližších dňoch pribudnú tieto filmové a seriálové novinky
Čo ak mimozemšťania nebudú z mäsa a kostí a pravda je oveľa desivejšia? Prvé stretnutie môže byť omnoho hrozivejšieČo ak mimozemšťania nebudú z mäsa a kostí a pravda je oveľa desivejšia? Prvé stretnutie môže byť omnoho hrozivejšie
Čína predbehla svet. Darwin Monkey s čipmi Darwin 3 napodobňuje mozog. Ide o najväčší superpočítač na sveteČína predbehla svet. Darwin Monkey s čipmi Darwin 3 napodobňuje mozog. Ide o najväčší superpočítač na svete
WhatsApp čelí škandálu. Odhalenia bývalého šéfa bezpečnosti dávajú miliónom ľudí dôvod aplikáciu opustiťWhatsApp čelí škandálu. Odhalenia bývalého šéfa bezpečnosti dávajú miliónom ľudí dôvod aplikáciu opustiť
Svetová premiéra: Nový plazmový horák rozkladá plasty okamžite a bez odpaduSvetová premiéra: Nový plazmový horák rozkladá plasty okamžite a bez odpadu
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP