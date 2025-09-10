Fico reagoval na narušenie poľského vzdušného priestoru
Narušenie poľského vzdušného priestoru útočnými dronmi je vážnym incidentom, ktorý môže mať ďalekosiahle dôsledky.
Je životne dôležité objektívne ustáliť, či išlo o úmysel alebo náhodu a pod koho kontrolou drony boli. V reakcii na incident to uviedol predseda vlády SR Robert Fico. Poľsku vyjadril solidaritu a ponúkol súčinnosť pri hľadaní odpovedí.
„Nenechám sa vyprovokovať politickými hrami ani protivládnymi a protislovenskými médiami. Informácie zásadne čerpám z relevantných zdrojov. Tie mi v tomto okamihu umožňujú zaujať len vyššie uvedené stanovisko. Ak na to bude dôvod, moje stanovisko zmením alebo doplním, pričom budem dôsledne vychádzať zo zásady dodržiavať princípy medzinárodného práva,“ vyhlásil premiér.
Fico zároveň vo vyjadrení kritizoval bývalú vládu za darovanie vojenskej techniky Ukrajine. Poľská reakcia jej podľa neho nastavuje zrkadlo. Darovanie techniky nazval vojenskou sabotážou.
V noci na stredu došlo počas ruských dronových útokov na Ukrajinu k narušeniu poľského vzdušného priestoru. Úlomky jedného z dronov poškodili strechu obytného domu v obci Wyryki v Lublinskom vojvodstve. Ďalší dron sa našiel v obci Czosnówka v tom istom regióne. Poľský premiér Donald Tusk vyhlásil, že šlo o ruské drony a že je to prvý takýto incident na území členského štátu NATO. Všetky bezpečnostné postupy v Poľsku podľa neho riadne fungovali.
