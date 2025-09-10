  • Články
Naď podľa Kaliňáka klame. Systémy Mantis a KUB nie sú v skladoch, no majú zásadný problém

  • DNES - 14:28
  • Bratislava
Exminister obrany Jaroslav Naď podľa aktuálneho šéfa rezortu Roberta Kaliňáka (Smer-SD) klame, ak hovorí, že systémy protivzdušnej obrany Mantis a KUB odložila vláda do skladu.

Systémy Mantis sú podľa ministra na prešovskej vojenskej základni, no majú „zásadný problém“ s funkčnosťou. Kaliňák to vyhlásil v reakcii na vyjadrenia Naďa o tom, čo by mala vláda robiť v súvislosti so situáciou v Poľsku.

Mantis je veľmi malý, to je jedna z prvých vecí, a pokryje asi jednu základňu, to je asi všetko čoho je schopný,“ tvrdí Kaliňák.

Minister poznamenal, že v priebehu konca aktuálneho roka a začiatku 2026 začnú prichádzať časti prvej batérie kúpeného systému protivzdušnej obrany Barak MX.

Naď v stredu kritizoval vládu a Kaliňáka, že k situácii v Poľsku nezasadala bezpečnostná rada štátu. Ozbrojené sily by podľa neho mali byť v pohotovosti. Zároveň vyhlásil, že slovenské protivzdušné systémy sú v skladoch.

V noci na stredu došlo počas ruských dronových útokov na Ukrajinu k narušeniu poľského vzdušného priestoru. Úlomky jedného z dronov poškodili strechu obytného domu v obci Wyryki v Lublinskom vojvodstve. Ďalší dron sa našiel v obci Czosnówka v tom istom regióne. Zostrelenie ruských dronov nad Poľskom je podľa premiéra Donalda Tuska prvým takýmto incidentom na území členského štátu NATO. Všetky bezpečnostné postupy v Poľsku podľa neho riadne fungovali.

Zdroj: Info.sk, TASR
