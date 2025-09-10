Orbán komentoval drony v Poľsku
- DNES - 13:49
- Budapešť
Podľa maďarského premiéra je jeho politika podpory mieru opodstatnená.
Narušenie územnej celistvosti Poľska je neprijateľné, konštatoval na Facebooku predseda maďarskej vlády Viktor Orbán v reakcii na skutočnosť, že počas ruských dronových útokov na Ukrajinu došlo v noci na stredu k narušeniu poľského vzdušného priestoru. Informuje o tom spravodajca TASR v Budapešti.
„Tento prípad tiež dokazuje, že naša politika podpory mieru je opodstatnená a rozumná,“ uviedol maďarský premiér, ktorý v mene svojej krajiny vyjadril plnú solidaritu s Poľskom.
Ruské drony podľa Varšavy narušili poľský vzdušný priestor najmenej 19-krát - prvý raz v utorok približne o 23.30 h SELČ, posledné narušenie bolo zaznamenané v stredu o 06.30 h SELČ. Poľské a spojenecké lietadlá zostrelili tri až štyri bezpilotné lietadlá.
Starmer, Macron a ďalší odsúdili narušenie vzdušného priestoru Poľska
Narušenie vzdušného priestoru Poľska, ku ktorému došlo v noci na stredu počas ruského útoku na Ukrajinu, odsúdili viacerí európski lídri.
Kremeľ sa odmietol vyjadriť k dronom v Poľsku, ide vraj o otázku rezortu obrany
Hovorca ruského prezidenta Dmitrij Peskov sa v stredu odmietol vyjadriť k narušeniu vzdušného priestoru Poľska dronmi a otázky novinárov postúpil ministerstvu obrany.
Fico reagoval na narušenie poľského vzdušného priestoru
Narušenie poľského vzdušného priestoru útočnými dronmi je vážnym incidentom, ktorý môže mať ďalekosiahle dôsledky.
Viacerí slovenskí europoslanci kritizujú prejav Von der Leyenovej o stave Únie
Viacerí opýtaní slovenskí europoslanci skritizovali stredajší prejav predsedníčky Európskej komisie Ursuly von der Leyenovej o stave Únie, ktorý predniesla v Európskom parlamente v Štrasburgu.