Orbán komentoval drony v Poľsku

  • DNES - 13:49
  • Budapešť
Podľa maďarského premiéra je jeho politika podpory mieru opodstatnená.

Narušenie územnej celistvosti Poľska je neprijateľné, konštatoval na Facebooku predseda maďarskej vlády Viktor Orbán v reakcii na skutočnosť, že počas ruských dronových útokov na Ukrajinu došlo v noci na stredu k narušeniu poľského vzdušného priestoru. Informuje o tom spravodajca TASR v Budapešti.

Tento prípad tiež dokazuje, že naša politika podpory mieru je opodstatnená a rozumná,“ uviedol maďarský premiér, ktorý v mene svojej krajiny vyjadril plnú solidaritu s Poľskom.

Ruské drony podľa Varšavy narušili poľský vzdušný priestor najmenej 19-krát - prvý raz v utorok približne o 23.30 h SELČ, posledné narušenie bolo zaznamenané v stredu o 06.30 h SELČ. Poľské a spojenecké lietadlá zostrelili tri až štyri bezpilotné lietadlá.

Zdroj: Info.sk, TASR
