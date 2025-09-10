Pozor, príde zmena: SHMÚ informoval o najbližších hodinách
Nad Slovensko sa presúva tlaková níž, tá prinesie zmenu počasia. Informoval o tom Slovneský hydrometeorologický ústav.
Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) očakáva od najbližších hodín výdatné zrážky na území Slovenska. Dôvodom je tlaková níž, ktorá sa bude z jadranskej oblasti cez územie Slovenska a Moravy presúvať nad Poľsko po zvlnenom studenom fronte. Meteorológovia o tom informovali na sociálnej sieti.
„Zrážky budú vypadávať prevažne v teplej časti frontu v silnom južnom až juhovýchodnom prúdení. To tak v interakcii s pohoriami prinesie aj silné orografické vplyvy na zrážky. Na náveterných svahoch a v hrebeňových polohách (aj tesne pod nimi), očakávame výrazné navýšenie zrážkových úhrnov,“ uviedli.
Foto: facebook.com/shmu.sk
Doplnili, že v týchto oblastiach lokálne spadne viac ako 50, ojedinele aj vyše 70 milimetrov. Naopak, v záveterných polohách bude podľa meteorológov zrážok podstatne menej, väčšinou päť- až desaťkrát menej ako na návetrí.
SaS: Incident s dronmi v Poľsku je otvorenou provokáciou zo strany Ruska
Narušenie poľského vzdušného priestoru ruskými dronmi je vážnou hrozbou pre bezpečnosť celej Európy a otvorenou provokáciou zo strany Ruskej federácie.
Naď podľa Kaliňáka klame. Systémy Mantis a KUB nie sú v skladoch, no majú zásadný problém
Exminister obrany Jaroslav Naď podľa aktuálneho šéfa rezortu Roberta Kaliňáka klame, ak hovorí, že systémy protivzdušnej obrany Mantis a KUB odložila vláda do skladu.
Kaliňák: Úvahy o aktivácii článku štyri zmluvy NATO sú na mieste
Úvahy o aktivácii článku štyri severoatlantickej zmluvy sú podľa ministra obrany SR Roberta Kaliňáka na mieste.
KBS by uvítala dialóg k rušeniu sviatkov
Konferencia biskupov Slovenska by uvítala otvorený dialóg k zrušeniu 6. januára ako dňa pracovného pokoja či iných sviatkov, aj s ohľadom na medzinárodnú dohodu SR – Vatikánsku zmluvu.