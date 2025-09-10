  • Články
Pozor, príde zmena: SHMÚ informoval o najbližších hodinách

  • DNES - 13:43
  • Bratislava
Nad Slovensko sa presúva tlaková níž, tá prinesie zmenu počasia. Informoval o tom Slovneský hydrometeorologický ústav.

Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) očakáva od najbližších hodín výdatné zrážky na území Slovenska. Dôvodom je tlaková níž, ktorá sa bude z jadranskej oblasti cez územie Slovenska a Moravy presúvať nad Poľsko po zvlnenom studenom fronte. Meteorológovia o tom informovali na sociálnej sieti.

Zrážky budú vypadávať prevažne v teplej časti frontu v silnom južnom až juhovýchodnom prúdení. To tak v interakcii s pohoriami prinesie aj silné orografické vplyvy na zrážky. Na náveterných svahoch a v hrebeňových polohách (aj tesne pod nimi), očakávame výrazné navýšenie zrážkových úhrnov,“ uviedli.

Foto: facebook.com/shmu.sk

Doplnili, že v týchto oblastiach lokálne spadne viac ako 50, ojedinele aj vyše 70 milimetrov. Naopak, v záveterných polohách bude podľa meteorológov zrážok podstatne menej, väčšinou päť- až desaťkrát menej ako na návetrí.

Zdroj: Info.sk, TASR
