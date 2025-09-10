Pavel: Česko ani Európa nie sú v bezpečí, vojna na Ukrajine sa nás týka
- DNES - 13:42
- Praha
Ruské drony zostrelené v stredu v noci nad územím Poľska podľa českého prezidenta Petra Pavla jasne potvrdzujú, ako veľmi sa stupňujúca ruská agresia týka aj Česka a Európy. Uviedol to na sociálnej sieti X, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.
„Česko, naši susedia ani Európa nie sú v bezpečí. Nemožno predstierať, že táto vojna sa nás netýka. Stojíme za Poľskom, naším aliančným spojencom,“ napísal Pavel.
Počas ruských dronových útokov na Ukrajinu došlo v noci na stredu k narušeniu poľského vzdušného priestoru. Ruské drony ho podľa Varšavy narušili najmenej 19-krát - prvý raz v utorok o približne 23.30 h SELČ, posledné narušenie bolo zaznamenané v stredu o 06.30 h SELČ. Poľské a spojenecké lietadlá zostrelili tri až štyri bezpilotné lietadlá.
Incident odsúdili mnohí českí koaliční politici vrátane premiéra Petra Fialu, ministra zahraničných vecí Jana Lipavského či ministerky obrany Jany Černochovej. Kriticky sa k nemu postavil aj predseda STAN Vít Rakušan a predseda Pirátov Zdeněk Hřib. Šéf najsilnejšej opozičnej strany - hnutia ANO - Andrej Babiš uviedol, že Poľsku vyjadruje podporu. Predseda opozičnej SPD Tomio Okamura napísal, že incident zdôrazňuje nutnosť čo najrýchlejšie ukončiť vojnu, aby sa zabránilo jej eskalácii. Je preto podľa neho potrebné podporiť akékoľvek mierové úsilie.
Kremeľ sa odmietol vyjadriť k dronom v Poľsku, ide vraj o otázku rezortu obrany
Hovorca ruského prezidenta Dmitrij Peskov sa v stredu odmietol vyjadriť k narušeniu vzdušného priestoru Poľska dronmi a otázky novinárov postúpil ministerstvu obrany.
Fico reagoval na narušenie poľského vzdušného priestoru
Narušenie poľského vzdušného priestoru útočnými dronmi je vážnym incidentom, ktorý môže mať ďalekosiahle dôsledky.
Viacerí slovenskí europoslanci kritizujú prejav Von der Leyenovej o stave Únie
Viacerí opýtaní slovenskí europoslanci skritizovali stredajší prejav predsedníčky Európskej komisie Ursuly von der Leyenovej o stave Únie, ktorý predniesla v Európskom parlamente v Štrasburgu.
Orbán komentoval drony v Poľsku
Podľa maďarského premiéra je jeho politika podpory mieru opodstatnená.
Spojenci v NATO odsúdili bezohľadné správanie Ruska, vyhlásil Rutte
Podľa Marka Rutteho prebieha komplexné posúdenie incidentu v Poľsku.