Pavel: Česko ani Európa nie sú v bezpečí, vojna na Ukrajine sa nás týka

Ruské drony zostrelené v stredu v noci nad územím Poľska podľa českého prezidenta Petra Pavla jasne potvrdzujú, ako veľmi sa stupňujúca ruská agresia týka aj Česka a Európy. Uviedol to na sociálnej sieti X, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.

Česko, naši susedia ani Európa nie sú v bezpečí. Nemožno predstierať, že táto vojna sa nás netýka. Stojíme za Poľskom, naším aliančným spojencom,“ napísal Pavel.

Počas ruských dronových útokov na Ukrajinu došlo v noci na stredu k narušeniu poľského vzdušného priestoru. Ruské drony ho podľa Varšavy narušili najmenej 19-krát - prvý raz v utorok o približne 23.30 h SELČ, posledné narušenie bolo zaznamenané v stredu o 06.30 h SELČ. Poľské a spojenecké lietadlá zostrelili tri až štyri bezpilotné lietadlá.

Incident odsúdili mnohí českí koaliční politici vrátane premiéra Petra Fialu, ministra zahraničných vecí Jana Lipavského či ministerky obrany Jany Černochovej. Kriticky sa k nemu postavil aj predseda STAN Vít Rakušan a predseda Pirátov Zdeněk Hřib. Šéf najsilnejšej opozičnej strany - hnutia ANO - Andrej Babiš uviedol, že Poľsku vyjadruje podporu. Predseda opozičnej SPD Tomio Okamura napísal, že incident zdôrazňuje nutnosť čo najrýchlejšie ukončiť vojnu, aby sa zabránilo jej eskalácii. Je preto podľa neho potrebné podporiť akékoľvek mierové úsilie.

Zdroj: Info.sk, TASR
