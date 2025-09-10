KBS by uvítala dialóg k rušeniu sviatkov
Konferencia biskupov Slovenska (KBS) by uvítala otvorený dialóg k zrušeniu 6. januára ako dňa pracovného pokoja či iných sviatkov, aj s ohľadom na medzinárodnú dohodu SR – Vatikánsku zmluvu.
Uviedla to vo svojom stanovisku v reakcii na plánované rušenie ďalších dní pracovného pokoja, ktoré je súčasťou konsolidačných opatrení na rok 2026. TASR o tom informovali z tlačovej kancelárie KBS.
„Dni sviatkov sú spojené s prežívaním viery a tradícií v kruhu rodiny a širšieho spoločenstva, čo si zaslúži hlbšiu diskusiu. Rušenie sviatkov, ako aj zrušenie zákazu predaja počas sviatkov, s cieľom dosiahnuť ekonomický zisk, by nemalo byť jediným kritériom pre posudzovanie celospoločenského osohu,“ apelovala KBS.
Minister financií Ladislav Kamenický (Smer-SD) v utorok (9. 9) predstavil konsolidačné opatrenia. Dôjsť má aj k zmene v dňoch pracovného pokoja. Natrvalo sa má zrušiť pracovný pokoj vo sviatok 17. novembra, dočasne 6. januára a 8. mája. Takisto sa má zrušiť zákaz predaja počas sviatkov. Štát má na tom podľa ministra získať celkom 230 miliónov eur.
SaS: Incident s dronmi v Poľsku je otvorenou provokáciou zo strany Ruska
Narušenie poľského vzdušného priestoru ruskými dronmi je vážnou hrozbou pre bezpečnosť celej Európy a otvorenou provokáciou zo strany Ruskej federácie.
Naď podľa Kaliňáka klame. Systémy Mantis a KUB nie sú v skladoch, no majú zásadný problém
Exminister obrany Jaroslav Naď podľa aktuálneho šéfa rezortu Roberta Kaliňáka klame, ak hovorí, že systémy protivzdušnej obrany Mantis a KUB odložila vláda do skladu.
Kaliňák: Úvahy o aktivácii článku štyri zmluvy NATO sú na mieste
Úvahy o aktivácii článku štyri severoatlantickej zmluvy sú podľa ministra obrany SR Roberta Kaliňáka na mieste.
Pozor, príde zmena: SHMÚ informoval o najbližších hodinách
Nad Slovensko sa presúva tlaková níž, tá prinesie zmenu počasia. Informoval o tom Slovneský hydrometeorologický ústav.