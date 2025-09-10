  • Články
Streda, 10.9.2025
KBS by uvítala dialóg k rušeniu sviatkov

Konferencia biskupov Slovenska (KBS) by uvítala otvorený dialóg k zrušeniu 6. januára ako dňa pracovného pokoja či iných sviatkov, aj s ohľadom na medzinárodnú dohodu SR – Vatikánsku zmluvu.

Uviedla to vo svojom stanovisku v reakcii na plánované rušenie ďalších dní pracovného pokoja, ktoré je súčasťou konsolidačných opatrení na rok 2026. TASR o tom informovali z tlačovej kancelárie KBS.

Dni sviatkov sú spojené s prežívaním viery a tradícií v kruhu rodiny a širšieho spoločenstva, čo si zaslúži hlbšiu diskusiu. Rušenie sviatkov, ako aj zrušenie zákazu predaja počas sviatkov, s cieľom dosiahnuť ekonomický zisk, by nemalo byť jediným kritériom pre posudzovanie celospoločenského osohu,“ apelovala KBS.

Minister financií Ladislav Kamenický (Smer-SD) v utorok (9. 9) predstavil konsolidačné opatrenia. Dôjsť má aj k zmene v dňoch pracovného pokoja. Natrvalo sa má zrušiť pracovný pokoj vo sviatok 17. novembra, dočasne 6. januára a 8. mája. Takisto sa má zrušiť zákaz predaja počas sviatkov. Štát má na tom podľa ministra získať celkom 230 miliónov eur.

Zdroj: Info.sk, TASR
