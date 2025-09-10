  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Streda, 10.9.2025Meniny má Oleg
22°Bratislava

Poľsku pomohli pri zostreľovaní dronov stíhačky zo zahraničia

  • DNES - 13:30
  • Haag
Poľsku pomohli pri zostreľovaní dronov stíhačky zo zahraničia

Holandské vzdušné sily pomohli Poľsku pri zostreľovaní ruských dronov, ktoré pri nočnom útoku na Ukrajinu narušili jeho vzdušný priestor, oznámil v stredu holandský premiér Dick Schoof.

Tento incident je podľa neho ďalším dôkazom toho, že ruská „agresívna vojna“ predstavuje hrozbu pre bezpečnosť Európy. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.

Drony narušili poľské nebo podľa Varšavy najmenej 19-krát - prvý raz v utorok o približne 23.30 h SELČ, posledné narušenie bolo zaznamenané v stredu o 06.30 h SELČ. Poľské a spojenecké lietadlá zostrelili tri až štyri bezpilotné lietadlá.

Prvýkrát v tejto vojne neprišli z Ukrajiny v dôsledku chýb alebo menších ruských provokácií. Po prvýkrát prišla značná časť dronov priamo z Bieloruska,“ povedal poľský premiér Donald Tusk.

Je dobré, že holandské stíhačky F35 mohli poskytnúť podporu. Holandsko stojí bok po boku s našim spojencom z NATO, Poľskom,“ napísal na sieti X Schoof, ktorý vyjadril Tuskovi podporu a hovoril aj s generálnym tajomník NATO Markom Ruttem.

Holandské ministerstvo obrany začiatkom tohto roka oznámilo, že od 1. septembra na tri mesiace vysiela do Poľska stíhačky F-35, ktoré budú pomáhať chrániť východné krídlo Aliancie.

Okrem Holanďanov sa do nočnej operácie vyvolanej narušením vzdušného priestoru Poľska dronmi zapojili aj talianske lietadlá včasnej výstrahy (AWACS) a tankovacie lietadlo, uviedli pre agentúru Reuters nemenované zdroje.

Ruské bezpilotné lietadlá a rakety podľa agentúry AFP od začiatku vojny na Ukrajine viackrát narušili vzdušný priestor krajín NATO, konkrétne Litvy, Lotyšska, Rumunska a Poľska. Posledne menovaná krajina má na svojom území viac ako milión ukrajinských utečencov a je kľúčová pre tranzit západnej humanitárnej a vojenskej pomoci pre Kyjev.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Drony neboli ruské, tvrdí ruský chargé d’affaires

Drony neboli ruské, tvrdí ruský chargé d’affaires

DNES - 13:28Zahraničné

Poľsko podľa Andreja Ordaša nepredložilo žiadne dôkazy o tom, že zostrelené drony mali ruský pôvod.

Poľsko aktivuje článok 4 Severoatlantickej zmluvy

Poľsko aktivuje článok 4 Severoatlantickej zmluvy

DNES - 11:55Zahraničné

Poľský premiér Donald Tusk vo vystúpení pred poslancami Sejmu oznámil, že vláda spoločne s prezidentom Karolom Nawrockým rozhodla o podaní návrhu na spustenie konzultácií podľa článku 4 Severoatlantickej zmluvy.

EÚ poskytne Ukrajine pôžičku z úrokov zo zmrazených ruských aktív

EÚ poskytne Ukrajine pôžičku z úrokov zo zmrazených ruských aktív

DNES - 11:43Zahraničné

Európska únia poskytne Ukrajine pôžičku na jej obnovu z úrokov zo zmrazených ruských aktív, oznámila v stredu počas prejavu o stave Únie šéfka eurokomisie Ursula von der Leyenová.

Kallasová: Narušenie poľského vzdušného priestoru Ruskom bolo zrejme úmyselné

Kallasová: Narušenie poľského vzdušného priestoru Ruskom bolo zrejme úmyselné

DNES - 11:28Zahraničné

Rusko zrejme úmyselne narušilo poľský vzdušný priestor, vyhlásila v stredu šéfka diplomacie Európskej únie Kaja Kallasová.

Vosveteit.sk
Smutný bizár: Žena uverila, že si píše s kozmonautom, ktorému vo vesmíre dochádza kyslík. Poslala mu tisíce eur, aby si ho dokúpilSmutný bizár: Žena uverila, že si píše s kozmonautom, ktorému vo vesmíre dochádza kyslík. Poslala mu tisíce eur, aby si ho dokúpil
AKTUÁLNE: Nový trojan RatOn mieri na Slovensko. Ukradne ti peniaze aj kryptomeny a môže zablokovať mobilAKTUÁLNE: Nový trojan RatOn mieri na Slovensko. Ukradne ti peniaze aj kryptomeny a môže zablokovať mobil
Google vyhľadávanie sa čoskoro zásadne zmeniť. Spoločnosť tlačí na funkciu, z ktorej nie sú všetci nadšeníGoogle vyhľadávanie sa čoskoro zásadne zmeniť. Spoločnosť tlačí na funkciu, z ktorej nie sú všetci nadšení
Netflix v septembri valcuje konkurenciu. V najbližších dňoch pribudnú tieto filmové a seriálové novinkyNetflix v septembri valcuje konkurenciu. V najbližších dňoch pribudnú tieto filmové a seriálové novinky
Čo ak mimozemšťania nebudú z mäsa a kostí a pravda je oveľa desivejšia? Prvé stretnutie môže byť omnoho hrozivejšieČo ak mimozemšťania nebudú z mäsa a kostí a pravda je oveľa desivejšia? Prvé stretnutie môže byť omnoho hrozivejšie
Čína predbehla svet. Darwin Monkey s čipmi Darwin 3 napodobňuje mozog. Ide o najväčší superpočítač na sveteČína predbehla svet. Darwin Monkey s čipmi Darwin 3 napodobňuje mozog. Ide o najväčší superpočítač na svete
WhatsApp čelí škandálu. Odhalenia bývalého šéfa bezpečnosti dávajú miliónom ľudí dôvod aplikáciu opustiťWhatsApp čelí škandálu. Odhalenia bývalého šéfa bezpečnosti dávajú miliónom ľudí dôvod aplikáciu opustiť
Svetová premiéra: Nový plazmový horák rozkladá plasty okamžite a bez odpaduSvetová premiéra: Nový plazmový horák rozkladá plasty okamžite a bez odpadu
AKTUÁLNE: Hackeri paralyzovali Jaguar Land Rover. Výroba v Nitre stojí a časť zamestnancov je domaAKTUÁLNE: Hackeri paralyzovali Jaguar Land Rover. Výroba v Nitre stojí a časť zamestnancov je doma
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP