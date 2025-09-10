Drony neboli ruské, tvrdí ruský chargé d’affaires
- DNES - 13:28
- Varšava
Poľsko podľa Andreja Ordaša nepredložilo žiadne dôkazy o tom, že zostrelené drony mali ruský pôvod.
Poľské ministerstvo zahraničných vecí si v stredu predvolalo chargé d’affaires ruského veľvyslanectva Andreja Ordaša, ktorému odovzdá protestnú nótu v súvislosti s nočným narušením poľského vzdušného priestoru dronmi. Uviedol to hovorca rezortu Pawel Wroňski s tým, že obsah nóty nebude zverejnený pred jej odovzdaním, informuje varšavský spravodajca TASR s odvolaním sa na agentúru PAP.
Operačné velenie poľských ozbrojených síl oznámilo, že v noci na stredu počas útoku Ruska na Ukrajinu došlo k viacerým narušeniam poľského vzdušného priestoru dronmi. Premiér Donald Tusk uviedol, že tie, ktoré predstavovali bezprostrednú hrozbu, boli zostrelené.
Ruský chargé d‘affaires vo Varšave Andrej Ordaš pre ruskú agentúru RIA Novosti ešte pred odovzdaním protestnej nóty potvrdil, že bol predvolaný v súvislosti s incidentom. Poľsko však podľa neho nepredložilo žiadne dôkazy o tom, že zostrelené drony mali ruský pôvod a neočakáva, že takéto dôkazy predloží.
Poľsku pomohli pri zostreľovaní dronov stíhačky zo zahraničia
Holandské vzdušné sily pomohli Poľsku pri zostreľovaní ruských dronov, ktoré pri nočnom útoku na Ukrajinu narušili jeho vzdušný priestor, oznámil v stredu holandský premiér Dick Schoof.
Poľsko aktivuje článok 4 Severoatlantickej zmluvy
Poľský premiér Donald Tusk vo vystúpení pred poslancami Sejmu oznámil, že vláda spoločne s prezidentom Karolom Nawrockým rozhodla o podaní návrhu na spustenie konzultácií podľa článku 4 Severoatlantickej zmluvy.
EÚ poskytne Ukrajine pôžičku z úrokov zo zmrazených ruských aktív
Európska únia poskytne Ukrajine pôžičku na jej obnovu z úrokov zo zmrazených ruských aktív, oznámila v stredu počas prejavu o stave Únie šéfka eurokomisie Ursula von der Leyenová.
Kallasová: Narušenie poľského vzdušného priestoru Ruskom bolo zrejme úmyselné
Rusko zrejme úmyselne narušilo poľský vzdušný priestor, vyhlásila v stredu šéfka diplomacie Európskej únie Kaja Kallasová.