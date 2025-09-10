  • Články
Drony neboli ruské, tvrdí ruský chargé d’affaires

  • DNES - 13:28
  • Varšava
Poľsko podľa Andreja Ordaša nepredložilo žiadne dôkazy o tom, že zostrelené drony mali ruský pôvod.

Poľské ministerstvo zahraničných vecí si v stredu predvolalo chargé d’affaires ruského veľvyslanectva Andreja Ordaša, ktorému odovzdá protestnú nótu v súvislosti s nočným narušením poľského vzdušného priestoru dronmi. Uviedol to hovorca rezortu Pawel Wroňski s tým, že obsah nóty nebude zverejnený pred jej odovzdaním, informuje varšavský spravodajca TASR s odvolaním sa na agentúru PAP.

Operačné velenie poľských ozbrojených síl oznámilo, že v noci na stredu počas útoku Ruska na Ukrajinu došlo k viacerým narušeniam poľského vzdušného priestoru dronmi. Premiér Donald Tusk uviedol, že tie, ktoré predstavovali bezprostrednú hrozbu, boli zostrelené.

Ruský chargé d‘affaires vo Varšave Andrej Ordaš pre ruskú agentúru RIA Novosti ešte pred odovzdaním protestnej nóty potvrdil, že bol predvolaný v súvislosti s incidentom. Poľsko však podľa neho nepredložilo žiadne dôkazy o tom, že zostrelené drony mali ruský pôvod a neočakáva, že takéto dôkazy predloží.

Zdroj: Info.sk, TASR
